A katolikus egyház hallgat a „vállalhatatlan” és „bántó” karácsonyi üzenetről

Karácsonyra és hanukára készülődve jelent meg decemberben a „magyarországi egyházak közös nyilatkozata a házasság, a család és az emberi méltóság védelmében”. A kormánypártok választási kampányába is jól illeszkedő kiállás súlyát az adja, hogy

az elmúlt harminc évben nem volt olyan természeti katasztrófa, világjárvány vagy társadalmi jelenség, amely a vallási közösségek ilyen széles összefogását eredményezte volna.

(Az egyetlen kivétel egy napilapos karikatúra, ami miatt a most megszólaló keresztény és zsidó vezetők mellett a Magyarországi Muszlimok Egyháza is tiltakozott.)

A nyilatkozat egy bibliai idézettel kezdődik, és mindössze három mondatból áll: „A biblikus álláspontot Ferenc pápa budapesti látogatása során is hangsúlyozta megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. A zsidó hagyományban is a nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja. Mi, az alulírott katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői, a Karácsonyra készülve, illetve a Hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.”

Református, evangélikus és katolikus egyházi vezetők a Sándor-palotában Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A kiemelt mondat képtelenségét és otrombaságát különösebb teológiai jártasság nélkül is érteni lehet: az emberi méltóság ugyanis - az aláíró egyházak tanítása és a nyugati civilizáció alapelvei szerint - mindenkit megillet, feltétel nélkül, nem csak a férfi-nő házasságban élőket, hanem a gyerekeket, egyedülállókat, cölibátusban élőket, özvegyeket és így tovább.

Nem egészen két héten belül az úgynevezett négy történelmi egyház vezetői közül három elhatárolódott:

Frölich Róbert országos főrabbi „vállalhatatlannak” nevezte a mondatot, majd a Mazsihisz közleményt adott ki róla, hogy „hitünk szerint az emberi lény méltósága feltétel nélküli. A szándékunk ellenére, figyelmetlenül megbántott felebarátainkat megkövetjük, elnézésüket kérjük.”

Fabiny Tamás, az evangélikus egyház elnök-püspöke szerint is „súlyos hiba ez a mondat”, és bocsánatot kért mindazoktól, akiket „ez a rossz mondat megsebzett, megbántott.”

Harmadikként Balog Zoltán volt miniszter, a református egyház lelkészi elnöke mondta ki, hogy „a mondat valóban szerencsétlen és félreérthető”.

A helyzet azért abszurd, mert ez a mondat nem elszólás volt egy élő műsorban, hanem egyeztetett, írott nyilatkozat, amely ráadásul mindössze három mondatból áll. Nehéz értelmezni, hogy megjelenik egy közlemény, amelynek egyetlen erős állításával az aláírók jelentős része nem ért egyet, sőt szerencsétlennek, hibának, bántónak tartja.

Veres András és Balog Zoltán A következő ezer évért című konferencián Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Fabiny püspök a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy „az a szöveg, amit mi a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről aláírtunk, nem tartalmazta ezt a mondatot. Papírunk is van erről. Az egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára ugyanis vissza is küldte, hogy ez az a szöveg, amit a tagegyházak elfogadtak, és abban ilyen mondat nem volt. Kaptunk még emellett több emailt, tehát később megküldték az új szövegváltozatot, de a kapkodó szervezés miatt azt már nem láttuk.” A Mazsihisz elnöke pedig azt mondta, hogy „e mondat fölött a sok egyeztetés és módosítás után már elsiklott a figyelme”, és hozzátette, hogy „a közlemény végső formáját nem a Mazsihisz, hanem a katolikus egyház adta ki”.

Pont a katolikus egyház viszont nem szólalt meg azóta sem.

A Szemlélek interjút kért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökétől, Veres Andrástól, kérdéseket is küldtek, de nem válaszoltak az emailre, és a püspök hivatalában fel sem vették a telefont. Egyetlen katolikus püspök sem szólalt meg az ügyben nyilvánosan, de a keresztény portálnak név nélkül többen beszéltek a püspöki karból: „Olyat nem találtunk közöttük, aki cáfolta volna állításunkat, miszerint az emberi méltóság alapja nem a férfi-nő kapcsolat házasság általi szentesítése. Egyikük azt is hozzátette, ő maga is vár egy bocsánatkérést, mivel azonban nem ő követte el a hibát, nem érzi magát illetékesnek.”