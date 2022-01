Egy nő betelefonált a missouri híradóhoz, hogy elpanaszolja, szerinte "túl ázsiai" a műsorvezető, és zavarja, hogy említést tett a koreai étkezési szokásokról

Az Amerikában élő ázsiaiak azonnal egy emberként álltak ki a műsorvezető mellett.

Múlt héten történt, hogy egy ismeretlen nő felhívta a CNN leányvállalatát, a KSDK-t, amely Missouri államban, St. Louisban sugározza a híradót, hogy elpanaszolhassa, zavarja őt az ázsiai műsorvezető, Michelle Li személye. De legfőképp az, hogy ázsiai.

A műsorban éppen a szilveszterrel, újévvel kapcsolatos étkezési szokásokról, hagyományokról volt szó, amit a műsorvezető egy személyes megjegyzéssel zárt: elmondta, hogy ő mit evett, és hozzátette, hogy sok koreai fogyasztja ezt az ételt az ünnepekkor. Ez a fél perces intermezzo annyira felháborított egy nézőt, hogy azonnal telefont ragadott, hogy elmondhassa véleményét, nem zavartatva magát, amiért egy erősen rasszista beszédet tartott a hangpostának.

"Szia, ma este az ázsiai műsorvezető arról beszélt, hogy az ázsiai emberek gombócot esznek újév napján. Nekem ezt sértő, mert milyen lenne, ha egy fehér műsorvezető azt mondaná: >>A fehér emberek meg ezt eszik újév napján.<< Nem hiszem, hogy rendben van, hogy ezt mondta, túl ázsiai volt. (...) Idegesítő volt, mert ha egy fehér ember ezt mondaná, kirúgnák. Szóval mondjon valamit arról, hogy mit esznek a fehérek. Köszönöm." A műsorban egyébként javarészt arról volt szó, hogy az amerikaiak hagyományosan mit fogyasztanak újévkor és milyen hiedelmeket társítanak az ételekhez, ahogy például a magyarok pénzt remélnek a lencsétől.

Li-nek az egyik kollégája mutatta meg a hangfelvételt, ami nagyon mélyen érintette őt. „Aznap este a férjem nagyon erősen, hosszan megölelt, mert tudja, hogy 42 év ebben a testben 42 év rasszizmust, diszkriminációt, néha tényleges erőszakot élt már át" - mondta Li, akit az eset ismét emlékeztetett azokra a kihívásokra, melyekkel életében szembe kellett néznie származásával kapcsolatban.

Li közzétett egy videót, melyben meghallgatta az üzenetet. Ezzel az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a rasszizmus súlyosságára, és arra, hogy akár egy ilyen üzenet is mekkora károkat okozhat. Órákon belül rengeteg Amerikában élő ázsiai vette fel vele a kapcsolatot. Hogy kicsit elüssék a helyzet élét, ők is megosztották vele a saját étkezési szokásaikat és a #veryasian hashtaggel biztatták, hogy legyen büszke arra, aki. Michelle Wu, bostoni polgármester is reagált Twitteren, elmondta, hogy nála is gombóc volt az újévi menü.

Li főnöke egy nyilatkozatban kijelentette, támogatja őt, és továbbra is fontosnak tartja a sokszínűséget és az elfogadást, és a TV-csatorna álláspontját egyáltalán nem tükrözi a hozzájuk beérkezett üzenet. (CNN)