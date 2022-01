Átmenetileg elnyújthatja a menstruációs ciklust a koronavírus elleni oltás

Átlagosan egy nappal nyújthatja el a koronavírus elleni védőoltás a menstruációs ciklus hosszát egy amerikai kutatás szerint. A kutatást azután készítették, hogy rengeteg anekdotikus bejelentés érkezett arról, hogy a vakcina beadatása sok nőnek belezavart a ciklusába.

A kutatásban, amihez az amerikai kormány biztosított anyagi forrásokat, egy menstruációs ciklust követő applikációval vizsgálták közel 4000 - 2403 oltott és 1556 oltatlan -, 18 és 45 év közötti nő adatait. Az oltottak több mint fele Pfizert, 35 százalékuk Modernát, 7 százalék pedig Janssent kapott.

Az oltás előtti és az azt követő három hónap adatait vizsgálták, majd elemezték a fennmaradó hat egymást követő menstruációs ciklust is. Átlagosan az első és a második vakcina után is egy nappal lett hosszabb a ciklus. Abban a ritka esetben, ha egy ciklus folyamán valaki két oltást is kapott, az oltások két nappal késleltethették a menstruációt.

„Úgy tűnik, ezek a hatások gyorsan, valószínűleg már az oltást követő ciklusban megszűnnek” – mondta a kutatás vezetője, Alison Edelman, aki a portlandi Oregon Health and Science University szülész-nőgyógyász professzora. „Eredményeink megnyugtatóak. A tapasztalt változások hosszú távon nem adtak okot aggodalomra a fizikai egészség és a termékenység tekintetében.” Edelman szerint a kutatásnak nagy jelentősége van, mert az emberek szeretnék tudni, hogy mire számíthatnak, ha beoltatják magukat.

A beoltott nők nagyjából 10 százalékánál voltak nagy, 8 vagy akár több napos változások a ciklus hosszában, de a kutatók szerint ezek a kilengések is rendeződtek az oltás utáni két hónapban. A vizsgált adatok alapján az oltások nem befolyásolták a menzesz hosszát. (Bloomberg, OHSU News via Telex)