Napi 153 millió forintot költött a kormány sportra 2021-ben

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendeletek alapján összesítette az mfor.hu, hogy az eredeti, költségvetésben rögzített terveken felül mennyit költött el a kormány sportra az elmúlt évben. Ezt 2020-ban is megtették, akkor 255 milliárd forintot hozott össze sportra a kormány rendeleti úton. Az mfor.hu szerint 2021-ben már csak 56 milliárd forintot mozgattak meg és irányítottak át valamilyen sportcélra, de ez is napi 153 millió forint.

Az mfor.hu szerint bár az összeg csökkent, az nem változott, hogy továbbra is nehezen kideríthető, pontosan mire mentek el ezek a pénzek. Az arányokat viszont tudni, így azt is, hogy a sportlétesítmények fejlesztésének támogatására tavaly 14,6 milliárd forintot csoportosítottak át, a „kiemelt nemzetközi sportesemény stratégia” támogatására 12 milliárdot, a „sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatására” pedig 9,4 milliárd forintot csatornázott át a kormány az eredeti előirányzaton felül. De kapott még plusz pénzt az átcsoportosításoknak köszönhetően a kiemelt sportegyesületek (9 milliárd), a Nemzeti Sportközpontok (8 milliárd) és a versenysport (3,8 milliárd) is.