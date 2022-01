Szijjártó Péter a Türk Tanácsban vitatja meg a kazahsztáni helyzetet

A Külgazdasági és Külügyminisztérium nem tud Kazahsztánban bajba került magyarokról - közölte a tárcavezető pénteken a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter kiemelte: "Kazahsztán stratégiai partnerünk, ezért szorosan figyelemmel követjük az ott zajló eseményeket".

Azt írta: csütörtökön felvették a kapcsolatot a Türk Államok Szervezetének főtitkárával, és jelezték, hogy támogatják a külügyminiszteri szintű, rendkívüli videókonferencia megtartásáról szóló kezdeményezést. A kazah fél kérésére ezt magyar idő szerint kedd reggelre hívta össze az üzbég soros elnökség - ismertette a miniszter.

Az Orbán-kormány 2018. szeptember 3-án a kirgizisztáni Csolpon-Atában megfigyelői státust kért és kapott magának a nemzetközi szervezetben. A Türk Tanács Tagjai: Azerbajdzsán, Kazahsztán, Törökország, Kirgizisztán és Üzbegisztán.

Mi is beszámoltunk róla, hogy Kazahsztánban az üzemanyagárak emelkedése miatt törtek ki tüntetések, a helyzet pedig hamar eszkalálódott. Az ország elnöke, Kaszim-Zsomart Tokajev bejelentette, hogy a katonák már figyelmeztetés nélkül is tüzelhetnek. Tokajev emellett azt mondta, „húszezer bandita” támadta meg Almati városát. Az országba már megérkeztek az oroszok vezette katonai erők is, miután Tokajev külföldi segítséget kért a rezsimellenes tüntetések leveréséhez. (MTI)