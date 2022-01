Szülészetet építenek Angliában a patkósdenevéreknek

A Délkelet-Angliában száz éve először szaporodó ritka patkósdenevéreket szeretnék arra ösztönözni, hogy felneveljék kicsinyeiket, ezért régi, elhagyatott istállókat alakítanak át, hogy az legyen a denevérek szülészete.

Azt természetesen nem árulják el, hogy ezek az istállók hol találhatóak, hogy ezzel is védjék a denevéreket.

A patkósdenevérek és az Angliában szintén megtalálható egérfülű denevérek másokkal ellentétben profitálhatnak a klímaváltozásból, pontosabban abból, hogy Sussexben egyre több a szőlőültetvény, ahol emiatt több a bogár is, amiket előszeretettel esznek meg a denevérek. Ez pedig az embernek is jó, legalábbis Portugáliában végzett kutatások szerint a denevérek jelenléte a szőlőültetvények körül csökkenti a szőlőt károsító kártevők számát, így kevesebb a gombás fertőzés is. (Guardian)