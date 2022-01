Tovább gyarapodott az Elkxrtuk közvetett állami támogatása

Tovább nőtt a 2006-os budapesti zavargásokat egy kitalált narratíva alapján ábrázoló Elkxrtuk című film Nemzeti Filmirodánál regisztrált filmgyártási költsége, így a magyarországi forgatások után automatikusan igénybe vehető közvetett állami támogatás összege is nőtt – vette észre a Napi.hu a Filmiroda 2021. december 20-i állapotot mutató nyilvántartásában. (Az elszámolás nincs lezárva, így elképzelhető, hogy a számok tovább emelkednek.)

A játékfilmet gyártó Mega Film Kiadó Kft. tavaly még A hazugság ára címmel vetette nyilvántartásra a produkciót 800 millió forint tervezett gyártási költséggel. A büdzsé összege előbb 1,142 milliárd forintra, majd – a legutóbbi adat szerint - 1,436 milliárd forintra emelkedett - írta a lap.

A filmes és adószabályok szerint az alkotók a költségvetés 30 százalékáig igényelhetnek társasági adókedvezményes, azaz közvetett állami támogatást, ami az Elkxrtuk esetében 431 millió forintot jelent – ez a támogatási összeg szerepel most a Filmiroda adatbázisában.

Mi is megírtuk, hogy a magyar mozikat már meghódította Kálomista Gábor producer és Keith English rendező gyurcsányos-dobreves-őszödi beszédes politikai thrillere. 2021 végéig 130 ezren látták, vagy ennyien kellett, hogy lássák a 2006 októberének eseményeit sajátságosan újragondoló filmet. Nemsokára viszont milliók nézhetik majd meg, hogyan gonoszkodott már 2006-ban is Gyurcsányné Dobrev Klára, január végén ugyanis a TV2 is levetíti majd az Elkúrtukat.