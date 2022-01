Az ember, akit Kovidnak hívnak, és együtt röhög ezen a világgal

Amikor 2020 elején a koronavírus végigsöpört a világon, egy indiai férfi kénytelen volt átírni a bemutatkozó szövegét a Twitter profilján:

„A nevem Kovid és nem vagyok vírus”. Kovid Kapoor 31 éves üzletember Bengaluruból, többek közt a Holidify nevű utazásszervező start-up társalapítója. A barátaival a vírus kitörése folyamatosan viccelődnek a nevével, de a Twitteren csak a napokban kapták fel. A járvány óta először utazott külföldre, és nemcsak Srí Lankán, hanem az összes reptéren padlót fogtak az emberek, amikor elolvasták, mi áll az igazolványán. Az erről szóló posztját rengetegen megosztották, mémek születtek a nevével, és persze rengeteg szóviccet szült.

A Kovid hindi és szankszrit nyelven azt jelenti „tudós, tanult”, az édesanyja választotta neki egy hindu vallásos énekből. „Az anyám ugyanúgy csodálkozik az egészen, mint én” - mondta Kovid az India Todaynek hirtelen jött celebségéről. „Az ismerősei elküldik neki a vicces tweeteket WhatsAppon, ő is nevet rajtuk.”

Mivel a név még Indiában is ritka - a férfi is csak egy másik Koviddal találkozott egész életében -, számtalan vicces és furcsa helyzetet eredményezett az, hogy ugyanúgy hívják, mint a vírust. Amikor például a barátai tortát rendeltek neki a 30. születésnapjára, az étteremben azt hitték, valami járványos poénról van szó, ezért Covid-30 feliratot írtak a tortájára.

Úgy gondolja, a járványhelyzetben is meg kell őrizni a humorérzékünket, és alapvetően nincs ellenére, hogy saját magán nevessen. Azt mondja, különösen ilyen szomorú időkben próbálja ennek a váratlan egyezésnek és 15 perces hírnévnek a jó oldalát látni. Például már az új ügyfeleknél is ezzel nyit, hogy lazítson a hangulaton.

Futároktól hivatalos személyekig sokan csodálkoztak már rá a nevére. Volt, hogy egy reklamáció miatt hívta fel egy ügyfélszolgálatos, aki elmesélte neki, hogy az egész irodában azon nevetnek, hogy valakinek ez a neve.

Persze minél tovább tart a járvány, a férfi annál inkább kezd kifogyni a kovidos és koronás poénokból - természetesen Corona sörrel is van fotója.

Az Indian Expressnek azt mondta,

felkészült rá, hogy élete végéig mindig lesznek emberek, akiknek ez új vicc lesz, de nem zavarja. Bármennyire is borzalmas a vírus, Kapoor nem is gondol arra, hogy emiatt megváltoztassa a nevét. „Ez egy emlékezetes név szép jelentéssel.” Még úgy sem, hogy a Google folyamatosan ki akarja javítani a nevét C-re.

Azért van, amit már ő is un. Amióta egy Starbucksban a barista a neve hallattán a poharát mutogatta és mindenki röhögésben tört ki, álnéven kéri a kávét. És amikor nincs kedve ugyanazt a helyzetet eljátszani ezredszer, például asztalfoglalásnál, akkor is másik néven mutatkozik be.

Végül a nagy kérdés: Kovid elkapta a covidot? Igen, 2021 áprilisában, de pár napos lázzal megúszta.