Jó világot hoz télvíz idején a szabadban kijáró macskáknak a Starlink

Zökkenőmentesnek biztosan nem neveznénk Elon Musk egyik pet projectje (nem szándékos szóvicc!), a Starlink indulását. Bár amióta előfizetők százai örjöngtek azon, hogy a marha magas díjak fejében a betárcsázós modemek korát idéző letöltési sebességeket kapnak csak, sokat javult a helyzet, az idei tél egy újabb apró nehézségre világított rá.

A Starlink, mint a neve is mutatja, a világűrből sugározza az internetet több ezer műhold segítségével. Rácsatlakozni tehát a kora kilencvenes években a tájkép jellemző részét adó parabolaantennákkal lehet. Persze nem akármilyenekkel, a Starlink parabolaantennái olyan luxusszolgáltatásokkal vannak felszerelve, mint a fűtés, ami azt biztosítaná, hogy ilyenkor, télvíz idején az antennákra hulló hó ne zavarja a vételt.

Na, de mi történik, ha ilyenkor, télvíz idején egy kádforma fűtőtestet helyezünk el a szabadban? Ez:

Aaron Taylornak volt alkalma fényképen megörökítenie, ahogy nem kevesebb, mint öt macska fészkelte be magát a kellemesen langyos műholdvevő tányérjába. Taylor későbbi közléseiből az is kiderül, hogy nem kóbor macskákról, hanem kijárós cicákról van szó, vagyis akár választhatnák a meleg otthont is, ahova szabad bejárásuk van. De mert macskákról beszélünk, nyilván nem ezt a kézenfekvő megoldást választották. (Via Gizmodo)