Szép nagy hóra ébredhettek az Alföldön

Csak eljött a tél is január második hetére Magyarországra, az Időkép összefoglalója szerint az ország délkeleti részén szombaton órákon át havazott, így éjszakára Csongrád-Csanád és Békés megyékben helyenként tíz centit is meghaladta a hótakaró vastagsága. A Tiszától keletre éjszaka is folytatódott a havazás.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap délelőtt a ködös vidékeken - figyelmeztetést Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékre adtak ki - fordulhat elő hószállingózás, de inkább ónos eső. Délután elsősorban a Nyugat-Dunántúlon lehet hószállingózás, kisebb havazás.

Hideg lesz, de nem farkasordító hideg, napközben mínusz 1 és plusz 3, késő este 0 és mínusz 3 fok között alakul majd a hőmérséklet, ennél hidegebb csak az északkeleti hegyvidéken lehet, ahol akár mínusz 7 fokig is lehülhet az idő.