A párkapcsolati erőszakról szóló előadásokat sem lehet megtartani az iskolákban, mert Kásler nem állította össze a beengedhető civilek listáját

A parlament még tavaly júniusban szavazta meg a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvényt, aminek az egyik rendelkezése szerint szexuális felvilágosító foglalkozásokat az iskolák pedagógusain kívül csak olyan személyek, szervezetek tarthatnak, amelyek szerepelnek egy hivatalos, folyamatosan frissülő nyilvántartásban. Csakhogy ez a lista azóta sem készült el, Kásler Miklós azt sem jelölte ki, kinek kellene vezetnie ezt a nyilvántartást.

Pont ezért korábban a szexuális kultúrával, a nemi élettel, a nemi irányultsággal, a szexuális fejlődéssel, a kábítószer-fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel foglalkozó szervezetek nem tudják, hol vetethetnék magukat nyilvántartásba, hogy folytatni tudják munkájukat az iskolákban.

A párkapcsolati és szexuális erőszak áldozatait segítő PATENT Egyesület munkatársa, Petrás Boglárka az RTL.hu-nak arról számolt be, hogy konkrét szabályozás híján nem tudják, hogyan szerezhetnének engedélyt arra, hogy továbbra is megtartsák a foglalkozásokat, ha azokat akkreditációhoz kötik. Pedig az iskolai programjuknak nem is kifejezetten részei azok a témák – a transzneműség vagy a különböző szexuális irányultságok –, amelyeket a kormány kimondottan ki akar tiltani az iskolákból, csak hát a törvény mindenféle szexuális felvilágosítást korlátoz.

Petrás úgy látja, hogy a kormány a „Családi életre nevelés” tantervet állítja középpontba, ami az önmegtartóztatásra, tabusításra épül, miközben ők inkább arra fókuszálnának, hogy a diákok tabuk nélkül fel merjék tenni kérdéseiket, és megpróbáljuk ellensúlyozni a médiából és a pornóból rájuk ömlő hatásokat, összezavaró információkat. Ezért megpróbálkoznak majd az akkreditációval, de iskolán kívüli foglalkozásokat is szerveznek.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt a csatornának, amikor arról kérdezték, mikorra várható a miniszteri rendelet megjelenése az iskolai foglalkozásokat tartó szervezetek nyilvántartásba vételéről. A Kormányzati Tájékoztatási Központ annyit közölt, hogy a további jogalkotási lépésekkel megvárják a tavaszi népszavazás eredményét.