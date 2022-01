Mészáros Lőrinc átutalt 240 ezer forintot Fekete-Győr Andrásnak

A felcsúti gazdasági csodát végrehajtó vállalkozó azért perelte be a Momentum korábbi elnökét, mert az többször is bűnözőnek nevezte. Mészáros Lőrinc előbb első- és másodfokon is elvesztette a pert Fekete-Győr András ellen, majd harmadjára egy személyiségi jogi perrel is megpróbálkozott, de itt sem neki adtak igazat.

„A bíróság harmadszorra is nekem adott igazat: nyugodtan hívhatjuk nevén, vagyis bűnözőnek az Orbán-strómant, bocsánatot pedig nem én, hanem Mészáros fog kérni a magyaroktól, amiért közönséges közpénztolvajként egy teljes nemzetet tett szegényebbé. A perköltséget sem én, hanem a pervesztes Mészáros fogja megfizetni” - írta a harmadik per után Fekete-Győr, aki hétfőn már arról számolt be, hogy Mészáros Lőrinc átutalta neki a 240 ezer forint perköltséget. Meg is mutatta az erről kapott értesítését.

A Mészárostól kapott pénzt az Iványi Gábor által alapított, hajléktalan gyermekeknek fenntartott Wesley János Óvodának ajánlja fel.