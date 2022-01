Nevet váltott az Uncle Ben's, mert túl rasszista íze volt az eddiginek

A jó öreg Uncle Ben's Fotó: Riccardo Milani/Hans Lucas via AFP

Sajtóközleményben számolt be róla az Uncle Ben's, illetve a gyártó Mars Food magyarországi képviselete, hogy mostantól nem lesz Uncle Ben's, helyette Ben's Originals néven árulják majd termékeiket.

A hírről még 2020 őszén a 444-en is beszámoltunk, de a változás csak most érte el a magyar üzletek polcait is.

A Mars Food a 2020 májusában a rendőri erőszak és az intézményi rasszizmus ellen kirobbant - a Black Lives Matter mozgalomban testet öltő - tiltakozási hullám után vizsgálta meg annak kérdését, hogy a márka mennyiben erősíthet fel bizonyos rasszista sztereotípiákat, mennyire érezhetik esetleg az afroamerikaiak, hogy magán visel rabszolgatartásra utaló motívumokat.

Az USA legnépszerűbb gyorsrizsét gyártó cég számos felmérést végzett a fogyasztók körében, és arra jutott, hogy változtatni kell.

A döntést már korábban meghozták, és az nemcsak a márkanevet érinti, de a logók megváltoztatását is.

A cég kabalafigurája, Uncle Ben leginkább szolgának tűnt az ábrázolásokon, bár a Mars Food 2007-ben már próbálta újrabrandelni, mintha a fekete csokornyakkendős figura a cég igazgatótanácsának tagja lenne.

„A korábbi arckép eltávolítása hozzájárul a méltányosabb ábrázoláshoz, valamint jelzi a márka törekvését egy nyitottabb és elfogadóbb jövő megteremtéséért. A csomagolások lecserélése világszerte 2021-ben elkezdődött, a magyarországi boltok polcain 2022 januárjától lesznek elérhetőek a megújult termékek” - írja közleményében a cég. (Telex)