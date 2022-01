Olaszország durván szigorít az oltatlanokkal szemben

Kutyaséta Covid idején a római Kolosszeum előtt Fotó: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Komoly szigorításokat vezetett be hétfői kezdéssel az olasz kormány, és számos új koronavírus elleni korlátozás lép érvénybe, javarészt az oltatlanokkal szemben.

A tömegközlekedési eszközökre, kávézókba, szállodákba, edzőtermekbe és egyéb mindennapos szolgáltatóegységbe való belépéshez mostantól igazolni kell a védőoltást vagy a közelmúltban történt fertőzésből való felépülést.

Az új „szuper” egészségügyi igazolvány bevezetése ugyanis megszünteti a negatív teszt felmutatásának lehetőségét a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Az már kevés: oltottság vagy a betegségen történt átesés igazolására van szükség.

Hétfőtől a tömegközlekedési eszközökön kötelező továbbá az FFP2-es védőmaszk használata is.

Erről azután döntött a kormány, hogy az ünnepek után durván bedurrantak a számok az országban: naponta több mint 100 ezer esetet regisztrálnak az omikron meglódulása óta.

Az olaszok többsége egyébként támogatja a korlátozásokat. Köztük azt is, hogy a szabadtéri eseményeken is kötelező a maszkviselés, és a munkahelyen is igazolni kell a védettséget.

Olaszországban, ahol az 50 év felettieknek kötelezővé tették az oltást, a 12 év feletti lakosság 86%-a teljeskörűen be van oltva, és a jogosultak közel 75%-a megkapta a védőoltást.

16 ezer korona-beteg van kórházban és 1600 intenzív osztályon. Ez jóval kevesebb, mint az első hullám csúcspontján, amikor előfordult, hogy az intenzív osztályokon 4000 embert kellett egyidejűleg ápolni. A hatóságok azt közölték, hogy a most kórházba kerültek kétharmada nem oltott. (Independent via AP)