Orbán elveszíti a választásokat, de Trumphoz hasonlóan nem fogadja el a végeredményt - jósolja az európai kutatóintézet

Izgalmas tavaszt jósol Magyarországnak a European Council On Foreign Relations.

Miután a műfajhoz képest meglepően bejöttek a European Council On Foreign Relations nevű uniós külpolitikai kutatóintézet 2021-es jóslatai, most is érdekes, hogy mit várnak 2022-től.

Annak fényében különösen, hogy a tavalyi, Magyarországot érintő jóslatuk szinte szó szerint vált be. Az ugyanis a következő volt:

“Az EU fokozza harcát Lengyelországgal és Magyarországgal, és egyes jogállamisági kérdésekben engedményekre is kényszeríti őket. A demokrácia és a jogállamiság ügyében a Brüsszel, illetve Lengyel- és Magyarország között zajló hosszú hidegháború 2021-ben intenzívebbé fog válni. Az uniós költségvetés elfogadásának lendülete és a az a tény, hogy a Fehér Ház autoriter rossz szelleme már nincs a helyén, lehetővé teszik, hogy az Európai Unió elérjen némi előrehaladást és szankciókat vessen be. Ez még nem fogja teljesen helyreállítani a demokráciát Lengyelországban és Magyarországon, de meghúz egy vörös vonalat, és figyelmeztetést jelent majd a többi renitens országnak az unión belül."

Ennek a fényében érdekes, hogy idén is van Magyarországot érintő jóslat, ami még a 2021-esnél is sokkal konkrétabb:



"Orbán Viktor magyar miniszterelnök elveszíti a választásokat, de önmagát hirdeti ki győztesnek



A frissen egyesült ellenzék a magyarországi választásokon legyőzi Orbán pártját, a Fideszt - legalábbis a külső választási megfigyelők szerint. De Orbán ennek ellenére, Donald Trump volt amerikai elnök kottáját követve, bejelenti, hogy ő nyert. Majd annyiban túl is szárnyalja Trumpot, hogy ő tényleg hatalomban is marad. Ez nagy utcai tüntetéseket fog kiváltani Magyarországon, és válságot robbant ki Magyarország és az EU között."

Ennyi volt a jóslat. Figyelemreméltó, hogy a szerzők nem jósoltak semmilyen konkrét uniós szankciót.

A többi 2022-es jóslat egyébként a következő: