Az ellenzék részvétét fejezi ki a 40 ezer magyar koronavírus-áldozat családjának, és jobb egészségügyet ígér

„Magyarország ismét élen jár a koronavírus-fertőzöttek és -halottak számában, amiért Orbán Viktor és kormánya felel” - írja az Egységben Magyarországért (lánykori nevén: ellenzéki összefogás) a közleményében.



„Továbbra sincs érdemi járványkezelés, felvilágosítás, elegendő számú tesztelés, ahogyan a lakosság sem kap őszinte, tényalapú, transzparens tájékoztatást. Tarthatatlan, hogy ilyen súlyos helyzetben a kormány érdemben nem lép semmit, pedig vasárnap maga az egészségügyért felelős miniszter jelentette be: minden eddiginél többen halhatnak meg a járvány ötödik hullámában” - írják.

Fotó: Olvasónk

Az ellenzék arról is megemlékezik, hogy kedden átlépte a 40 ezret a koronavírusban elhunytak száma Magyarországon. Szerintük „ez a szám is azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány járványkezelése kudarcot vallott. Most, hogy az ötödik hullám elején járunk, tartanunk kell attól: az eddigieknél is nagyobb számban veszíthetjük el honfitársainkat” - teszik hozzá.

Végül a Fidesz kihívói részvétüket fejezik ki az elhunytak családjaiknak, és jobb egészségügyet ígérnek:

„Az Egységben Magyarországért részvétét fejezi ki 40 ezer elhunyt honfitársunk családjának. A tavaszi kormányváltás után olyan egészségügyet építünk, amely minden magyar állampolgárnak elérhető és színvonalas ellátást nyújt, és amely méltó feltételeket kínál a dolgozóinak” - írják.