„Mentődolgozóként nem feltétlenül tudok azonosulni azzal, hogy aktívan népszerűsítik a bajtársaim szexuális tárgyiasítását”

A címben idézett komment az Országos Mentőszolgálat kedd este feltöltött videója alá érkezett, amit ÉRKEZNEK A MENTŐKHÖZ AZ ÚJ MUNKARUHÁK címmel tettek ki.

A videóban négy irodista nő látványosan unatkozva várja, hogy átadhassa az új munkaruhát az érkező mentős(ök?)nek, aki aztán valamiért úgy dönt, a szobában öltözik át a négy nő előtt, akik közben a hajukat csavargatva és a ruhájukat igazgatva legyezik magukat, mint egy huszadrangú, kilencvenes évekbeli, vígjátéknak szánt filmben. És ha ennek az egésznek nem lett volna önmagában elég egyértelmű az üzenete, még betolták alá Etta James „I just wanna make love to you" című számát is.

A többi kommentelő így reagált a mentőst tárgyiasító, szexista videóra:

„Egyáltalán nem bánom hogy már nem tartozom az omszhoz így ilyen videók után... iszonyatosan gáz.. de hajra ! Tetszik a népnek! Aztán csodálkozunk hogy a helyszínen meg semmi tekintélyünk....”

„Az egyetlen infó, amit megtudtam a videóból, hogy a mentősöknél az összes irodai dolgozó unatkozik egész nap és rá van gerjedve a mentősre az új cuccában. Azt pl nem tudtam meg, hogy mi az előnye az új felszerelésnek.”

„Miért kell már egy életmentő foglalkozást űző embert tárgyiasítani? Nagyon tisztelem az OMSZ munkásságát, általánosságban az online kommunikációjukat is, de szerintem ez nagyon félrement.”

De volt, akinek tetszett:

„Imádom hogy ilyen lazák/humorosak vagytok.”

„Valaki küldjön egy mentőt most (sírvaröhögős emoji)”

„Rosszúl vagyok..... asszem hívom is öket! De nekem aztán ezt küldjétek....(sírvaröhögős emoji)”

„Van felvétel az irodába? (három sírvaröhögős emoji és egy imádkozó emoji)”