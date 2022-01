András hercegnek bíróságon kell felelnie a szexuális bántalmazásos vádakra

András herceg 2020. január 19-én Norfolkban. Fotó: Lindsey Parnaby/AFP

Néhány hónap múlva bíróságon tárgyalhatják András yorki herceg szexuális bántalmazásos ügyét, írja a BBC.

Virginia Giuffre azért indított polgári pert II. Erzsébet királynő kedvenc fia ellen, mert állítása szerint többször megerőszakolta, miután Jeffrey Epstein kiközvetítette neki. Giuffre azt mondta, őt is a nemrég elítélt Ghislaine Maxwell hálózta be, aki éveken át szervezett be kiskorú lányokat Epsteinnek.

András herceg ügyvédei szerint a New York-i bíróságnak el kellett volna utasítania a keresetet, mivel Guiffre 2009-ben megállapodott Epsteinnel, hogy kártérítésért cserébe senki mást nem fog beperelni, aki Epsteinhez köthető. Szerintük András herceg is a szerződésben rögzített „potenciális alperesek” kategóriájába tartozik. A bíróság szerint viszont ezt egyelőre nem lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, úgyhogy folytatódhat az ügy.

András herceg kezdettől fogva tagadja, hogy szexuális erőszakot követett volna el. Hogy ne kelljen tanúskodnia, a brit sajtó várakozása szerint az udvar meg fog próbálni peren kívül megállapodni, mert az ügyben a herceg korábbi szereplései, főleg a hírhedt 2019-es BBC-interjúja pr-katasztrófák voltak. Mivel Andrásnak nincs pénze, a királynő segítheti ki, az uralkodó beavatkozása azonban ismét előtérbe helyezheti a királyi család magánvagyonának ügyét, és csökkentheti a monarchia intézményének népszerűségét.