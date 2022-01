Tavaly ősszel, az előválasztás után vált igazán ismertté a 20k mozgalom, amely azzal a céllal jött létre másfél évvel ezelőtt, hogy az idei országgyűlési választásokon minden szavazókörben „legalább kettő, az ellenzéki összefogást támogató szavazatszámláló őrködjön a szavazás tisztasága felett”.

Ahhoz, hogy ez a cél megvalósulhasson, 20 ezer emberre lesz szükségük. A mozgalom csütörtök délelőtt, 80 nappal a választások előtt tette közzé legfrissebb összesítését, eszerint már több mint 15 ezren regisztráltak szavazatszámlálónak, közülük pedig 11 ezren már megadták a szükséges adataikat, beleértve azt is, hogy hol szeretnének számolni.

Szavazatszámlálás az előválasztáson Fotó: ERDOS LASZLO/ELMEDIA

A mozgalom ezért most egyrészt a maradék négyezer embert bátorítja arra, hogy véglegesítsék a jelentkezésüket, másrészt viszont továbbra is keresik a számlálókat, akik április 3-án bevethetőek lesznek. A jelentkezők többek között egy online képzésen vehetnek részt, hogy a számlálók szakmailag felkészültek lehessenek és megismerjék a vonatkozó jogszabályokat.

Az eddigi tapasztalatokról Müller Péter, a 20k egyik alapítója beszélt nekünk. Mint mondta, hasonló mintát látnak, mint a korábbi választások idején: Budapestről nagyon sokan érdeklődnek, vannak fővárosi választókerületek, ahol már bőven megvan a szükséges létszám. Szintén sok a jelentkező a megyeszékhelyeken is, de még azért az összes nagyobb városban szükség lenne további jelentkezőkre, és aztán ahogy csökken a települések mérete, jellemzően úgy van egyre kevesebb jelentkező.

Müller elmondta azt is, hogy a legkisebb települések esetében teljesen véletlenszerű, hogy van-e onnan már jelentkező, és szerinte a kisebb települések, falvak esetében számíthat az is, hogy sokan nem mernek ellenzéki delegáltként mutatkozni. Épp ezért a 20k mozgalom arra is buzdítja az embereket, hogy ne csak a saját választókerületükbe jelentkezzenek delegáltnak, hanem máshol is bevethetőek legyenek.

A regisztráció során a jelentkezők választhatnak, hogy hol vállalnak szavazatszámlálást: be lehet írni azt is, ha valaki az egész országban bárhova szívesen megy, de megadhatnak a jelentkezők négy irányítószámot, illetve azt, hogy e négy helyszínhez képest mekkora távot tennének meg szívesen a választás napján.

Az eddigi jelentkezési adatokból azt látni, hogy a 15450 regisztráló 12 százaléka jelezte azt, hogy bárhol az országban bevethető lenne, míg csak a jelentkezők 17 százaléka mondta azt, hogy mindenképp ragaszkodik a saját körzetéhez a számlálás idején.

A szavazatszámlálók delegálása azért nem magától értetődő feladat, mert a jelentkezőknek nemcsak a választás napján kell megjelenniük a szavazókörben reggel 5.30-ra, hanem a választás hetének valamelyik délelőttjén is el kell menniük esküt tenni, azaz ha nagy távolságról érkezne valaki, akkor az adott héten kétszer kéne megtennie az utat, egyszer ráadásul jó eséllyel munkaidőben.

Müller elmondása szerint ezért arra biztatják az embereket, hogy a jelentkezés során olyan szóba jöhető körzeteket adjanak meg, ahova viszonylag kisebb távolságot megtéve tudnak elutazni (például egy megyeszékelyről egy közeli faluba), vagy ahol mondjuk élnek rokonaik, és pár napig ott tudnak aludni.

Az eddig beérkezett adatok alapján a jelentkezők 78%-a egy helyet adott meg, 17% két helyet, 5% hármat vagy többet, ahonnan indulni tudna a számolás reggelén. Müller elmondása szerint az átlagos utazási hajlandóság (ha a "bárholt" 400 km-nek vesszük) 110 kilométer, a medián 40 kilométer. A tipikus jelentkező relatíve keveset utazna (innen a 40km), viszont van egy nagyon lelkes csoport, akik bármennyit, és ők felhúzzák az átlagot 110 km-re.

A 20k tagjaitól megkapott friss adatokból kiderül még, hogy

a kb. 1900 főnyi “bárhol számlálón” felül további 1200 jelentkező adott meg 100 km-nél nagyobb utazási távolságot,

budapesti jelentkezők körében különösen magas az utazási hajlandóság, a szükséges 2820 helyre közel 4700 jelentkezőből mindössze 830 nem mozdulna (vagyis csak Budapesten számlálna), 2900-an vállalnának utazást, és ebből több mint 1100-an bárhova elutaznának az országban - a bárhova utazni hajlandók több mint fele ezzel budapesti,

minden vidéki megyébe várnak még ott élő vagy oda utazni képes jelentkezőket. Borsod-Abaúj, Szabolcs, Békés, Zala és Vas megyék azok, ahova a leginkább várják még az önkéntesek regisztrációját,

a szervezők szerint ígéretes, hogy a legkisebb településekről is vannak jelentkezőik. Azokból a településekből, ahol 1000-nél kevesebben vannak névjegyzékben, kb. 600-an jelentkeztek,



azon településekből, ahol 1000-10000 fő között vannak névjegyzékben, kb. 3000 jelentkezőjük van.

Müller beszélt arról is, hogy szerinte most jobban állhatnak a szavazatszámlálók keresésével, mint a korábbi választások előtt volt, mert akkor sokszor csak február-március elején láttak neki az érdemi munkának. Ráadásul az általuk regisztrált 15 ezer emberben még benne sincsenek a pártok által helyben toborzott emberek, a civilek kezdeményezésére regisztráltak névsorát éppen januárban kezdik majd el összevetni a pártok helyi listáival, így várhatóan tovább fog nőni a bevethető szavazatszámlálók száma.