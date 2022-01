„Péter, ott ültél köztük!” – Farkasházy Tivadar nekiment Tölgyessy Péternek, mert törzsi háborúként látja a belpolitikai viszonyokat

Terjedelmes posztot tett közzé oldalán Farkasházy Tivadar humorista, újságíró, a szárszói találkozók szervezője, melyben elsősorban Tölgyessy Péterrel foglalkozik.

„Fogalmam sincs, mitől olyan nagy esemény, amikor Tölgyessy évente ad egy nyilatkozatot, most a 444-nek. Alapkönyveket ír, amelyek elkerülték a figyelmemet? 1998-ban beül a Fidesz-frakcióba, ahol nyolc évig nem csinál semmit, csak nem belülről akarta bomlasztani?” – kezdi posztját Farkasházy, utalva a nálunk megjelent decemberi podcastre, melyben Uj Péter beszélgetett közel másfél órán át az alkotmányjogásszal.

Farkasházy felidézi, hogy ő már 2009-ben a demokratikus ellenzék nyílt szembeköpésének tartotta, hogy a Gyurcsány-kormány nagykereszttel tüntette ki Tölgyessyt, miközben Göncz, Heller, Mécs vagy Konrád hasonló kitüntetés nélkül maradtak. A humorista kitér arra is, hogy próbált utánanézni, mi mindent tett le Tölgyessy azóta az asztalra, de a Wikipédia alapján csak az egykori Origóban 2013-ban megjelent, ötrészes „Az Orbán-rendszer természete I–V.” című cikksorozatot találta. Farkasházy ezután Tölgyessy 8 évvel ezelőtt megjelent cikkeiből, illetve a mostani, 444-es interjújából emel ki részleteket, ahol az alkotmányjogász arról beszél, hogy az orbánozás elbutítja az ellenzéket, és hogy Orbán Viktor oldalán több az innováció.

„Nem a korrupció okozta a legnagyobb gazdasági kárt Magyarországon, hanem ez a polarizált háborús szembenállás. Egyre hevesebben működik ez az angyal–ördög dolog, hogy én vagyok az angyal, mindenki más ördög” – idézi például a 444-es podcastből. Farkasházy elmondása szerint ő maga sem azért orbánozik annyit, mert felkelve úgy érzi, hogy ezt akarja tenni, hanem mert bármit tesz, mindenhol szembejön vele a rendszer, egyszerűen nem tudja kikerülni,„ az innovációi pedig kifejezetten szemétségnek tűnnek, a járványban már az életünkre is tört”.

Épp azért véli úgy Farkasházy, hogy itt már nem két törzs áll egymással szemben. „Vagy netán azt kéne mondani az úthengernek, mint a Fekete lovag a Gyalog galoppban: na jó, egyezzünk ki döntetlenben? Egy pillanat múlva könyvjelzők lennénk a diadalait jelző hősköltemények lapjai között. Vagy álljunk be a NER zászlaja alá? De minek, ágyútölteléknek? Egy maroknyi értelmiségi tartja fenn a szellemi polgárháborús állapotokat? Ez meg nem más, mint egy törzsi háború? A Hócipő pedig egy gyűlöletgépezet apró fogaskereke?” – írja erről.

Farkasházy Tivadar régebben, a Heti Hetesben

Majd egy hosszabb fejtegetés után áttér arra, hogy érdemes talpáról a feje tetejére állítani azt az ismert, Lánczi Tamáshoz köthető mondatot, hogy amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Ebből kiindulva Farkasházy kicsivel később erre lyukad ki:

„Vagyis nem azért van korrupció, mert az ideológiájuk győzelméhez gazdasági javak szükségesek, méghozzá az egész ország vagyona, hanem azért kell az ideológia, hogy indokolható legyen vele az ország szétlopása, hívei elhiggyék ezt, és ne akadjanak fenn azon, hogy egy csomónak közülük sem jut semmi. S Tiborcz csak kalandozni ment ki Marbellába, mint eleink egykor, a turai kastély és a fél Belváros után pedig most kizárólag azért vette meg a Gránit Bankot is, nehogy visszatérjenek a kommunisták. A papa meg azért ássa be magát Hatvanpusztára Lőrinc páncélosaival, nehogy a nemzeti konzervatív kőbányászokat leigázzák a hazátlan balliberális kőbányászok. A gázos is azért íratta Andi nevére a panorámát, szakirodalom Bödőcs Tibor: A csodadisznó. A másik tábor tagjai közül is loptak egyesek, mivel ez az emberiség egyik legősibb sportja, csak nem üzemszerűen, s még a tizedét se. Nem beszélve arról, hogy a rablás egy igazi bíróságon is más megítélés alá esik.

Kik vannak most együtt, egy törzsi tábor? Nem azok, akik elől elszívták a levegőt, anyagi és szellemi értelemben is, s az utolsókat kapkodják? Akik nehezen viselik el, nemhogy lassan lekésik a csatlakozást Európáról, hanem lekapcsolták a vagonjukat is, és épp az ellenkező irányba robognak? (…) Rooseveltéket is elbutította a hitlerezés? Ahelyett, hogy Adolfot meghívták volna Jaltába és Teheránba. Hogy mi most a teendő? Korántsem az összefogás szajkózása, vagy békülési kísérlet a NER nehézpáncélos lovagjaival, hanem megfejteni az Enigmát, eljutni a cuccokkal Murmanszkba és partra szállni Szicíliában, Normandiában, persze nem fizikai, hanem politikai értelemben.”

Posztja vége felé Farkasházy azt az idézetét veszi elő Tölgyessynek, hogy a mostani helyzet nem kedvez a demokráciának, és bárkiből lehet olyan helyzet folytatója, mint az Orbáné. „Nem veszem evidenciának, hogy ha győz a baloldal, akkor demokráciát akar csinálni és helyre akarja állítani a dolgokat.” – mondta el erről Tölgyessy a podcastben.

„Tehát Orbánt a helyzet termelte ki, s nem fordítva, ő a helyzetet, jóval a nemzetközi trend előtt? Péter, ott ültél köztük! Ettől persze nem lesz rögtön demokrácia, hanem szükségállapot. Tölgyessy egy 2018-as konferencián azzal biztatott, hogy nem biztos, hogy megérjük az Orbán-rendszer végét. De akkor miért ült be 1998-ban nyolc évre közéjük? Az még egy más természetű Orbán volt? Vagy miért nem ül még ott, hiszen őt a Társadalomtudományi Intézetben sem bántották, miközben kirúgták a nála tízszer többet publikáló Kérit. Nem kéne már egy alapos mea culpa? Pontosabban egy mea maxima culpa? Vagy ilyen későn ismerte fel? Ha egyáltalán már felismerte. Mert a gyűlölködés rég nem zsigeri, szigorúan megvannak az objektív alapjai.” – írja erről Farkasházy, aki a legvégére Tölgyessy egy másik decemberi mondatát veszi elő, mely szerint számára az egyik legmegdöbbentőbb dolog, hogy az ellenzéki sajtó mennyire nem foglalkozik azzal, hogy itt mi lesz, ha győz az ellenzék. „Evidenciának veszi azt a tételt, hogy ha nincs Orbán Viktor, akkor itt kánaán lesz. Most én illő tisztelettel megkérdezem, hogy miért gondolja ezt az ellenzék?” – mondta Tölgyessy, mire Farkasházy válaszol: „Nem gondoljuk, hogy kánaán lesz, csak azt, hogy szabadság. Azért az is valami, nem?”