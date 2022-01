Több kínai nagyvárosban is lezárásokat vezettek be az omikron variáns miatt

A hatóságok összesen hat kínai városban, köztük az ország egyik legnagyobb városában is lezárásokat vezettek be és tömeges tesztelésbe kezdtek az omikron variáns megjelenése miatt - írja az AP hírügynökség. Az egyik város, ahonnan az új intézkedések értelmében gyakorlatilag leállították a ki-és beutazást, és komoly korlátozásokat vezettek be, a 14 milliós Tiandzsin. Ez az ország negyedik legnépesebb városa, amely az északkeleti partvidéken fekszik. A hatóságok különösen aggódhatnak amiatt, hogy a most lezárt város közvetlenül szomszédos Pekinggel, ahol egy hónap múlva kezdődik a téli olimpia.

A korlátozások értelmében Tiandzsinba jelenleg se repülővel, se vonattal, se busszal, se taxival vagy hasonlós szolgáltatással nem lehet eljutni, és a várost se hagyhatja el senki engedély nélkül. A városhatárt csak az élelmiszereket, gyógyszereket és egészségügyi eszközöket szállító teherautók léphetik át, ha a sofőrön van maszk. A lezárások miatt a Volkswagen városban lévő két gyára is bezárt, bár a cég reméli, hogy hamarosan újra beindulhat a termelés.

Tömeges tesztelés Tiandzsinben. Fotó: SUN FANYUE/Xinhua via AFP

Tiandzsinben emellett tömeges tesztelést végeznek, és minden lakost arra kérnek, hogy maradjon otthon, amíg meg nem kapja a teszt eredményét. Az időseket és azokat, akik valamilyen okból nem tudnak elmenni a tesztközpontokba, az otthonaikban tesztelik. Az AP cikke szerint a lezárások ellenére a város lakosai optimisták és jól viselik a helyzetet. Ebben az is segít, hogy a boltok és az éttermek továbbra is nyitva maradhattak.

Nem így a Henan tartományban lévő, közel 13 millió lakosú Hszianban, ahol sokan arról panaszkodnak, hogy a lezárások miatt nem hagyhatják el a lakásaikat, és lassan kifogynak a félretett élelmiszerekből.

A koronavírus-járvány 2020-as kitörése óta Kína zéró toleranciát hirdetett a járvánnyal szemben, vagyis ha akárcsak néhány fertőzöttet regisztrálnak valahol, az adott várost szinte teljesen lezárják, és leválasztják a külvilágtól. A kínai vezetés most a közelgő olimpia miatt is aggódhat, a nyári tokiói olimpia alatt ugyanis nagyon felgyorsult a járvány terjedése a japán fővárosban.