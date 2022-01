Fideszes politikusok magyar zászlós emojikkal ünneplik, hogy olcsóbb lesz a csirkefarhát

Szerdán személyesen Orbán Viktor jelentette be, mennyibe fog kerülni a tej, az étolaj, a cukor, a liszt, a sertéscomb és a csirkemell. A csütörtöki kormányinfón aztán bővült a lista, kiderült, hogy rajta van a csirkefarhát is. Gulyás miniszter szerint rajta is volt kezdettől fogva, ezek szerint csak véletlenül nem hangzott el.

A tisztánlátás kedvéért egy ponton még részletesebben felsorolta az árstoppolt termékeket, ami újabb fordulatot eredményezett. Megtudtuk, hogy külön-külön a csirkefar és a csirkehát is annyiba fog kerülni, mint októberben.

A csirkefarhát ügye fideszes politikusokra is újdonságként hatott, Zsigmond Barna Pál képviselő néhány órával később kihirdette a Facebookon: „a csirkefarhát ára is rögzítésre kerül!”

Ahogy mostanában szokás, meg is jelent a kommentszekcióban képviselőtársa, a külügyi bizottság elnöke, Németh Zsolt, aki egy magyar zászlós emojival üdvözölte a fejleményeket.

A csirkefarhát árával egy hónappal azután kezdett kampányolni a kormány, hogy Orbán Viktor kijelentette: a gazdasági válság után visszakapaszkodtunk oda, ahol a válság előtt voltunk.

Címlapkép: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI/Science Photo Library via AFP