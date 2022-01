91 évesen meghalt Nino Cerruti olasz divatmogul

Meghalt Nino Cerruti, a XX. századi divatvilág egyik legnagyobb alakja. A BBC híre szerint a 91 éves divattervező egy piemonti kórházban hunyt el, ahol csípőműtétet hajtottak volna végre rajta.

A kapcsolódó méltatás szerint Cerruti mindig ragaszkodott ahhoz, hogy az alkotásait először ő maga próbálja ki, ezek közül sokat máig abban a textilüzemben őriznek, amelyet a nagyapja alapított 1881-ben. „Mindig ugyanazt az embert öltöztettem: önmagamat” – mondta egyszer az AFP hírügynökség szerint.

Cerruti a családi hagyományokat folytatva a múlt század ötvenes éveiben szállt be a bizniszbe. Egyebek közt azzal is forradalmasította a divat világát, hogy kitalálta, férfi és női modellek mutassák be ugyanazokat a kreációkat.

A nyolcvanas években Hollywoodban dolgozott, és olyan sztároknak tervezett ruhákat, mind Jack Nicholson, Michael Douglas, Sharon Stone, Julia Roberts vagy Tom Hanks. (BBC)