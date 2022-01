Metró elé löktek egy nőt Brüsszelben

Csak a szerencsén és a metróvezető lélekjelenlétén múlt, hogy nem történt tragédia péntek este Brüsszelben, amikor egy fiatal férfi az érkező metró elé lökött egy nőt a Rogier megállónál. Az esetről videófelvétel is készült, amin jól látható, hogy a férfi figyeli, mikor érkezik a szerelvény, és igyekszik pont a kocsi elé lökni áldozatát. A sofőr viszont még időben észrevette, mi történt, és meghúzta a vészféket.

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022

A metróra várakozó utasok fölsegítették a nőt a sínekről. Az áldozat és a metró vezetője is sokkos állapotba került, mindkettőjüket kórházba szállították, de azóta már hazamehettek.

Az elkövetőt perceken belül elfogták a De Brouckère állomáson, gyilkossági kísérlet miatt vették őrizetbe. A férfit pszichiáter is megvizsgálja majd. Egyelőre nem tudni, miért lökte be a nőt a sínekre. (The Brussels Times)