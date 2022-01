Tömegeket érinthet a koronavírussal összefüggésbe hozott hajhullás, de jó tudni, hogy nem új betegségről van szó

„Egy-két hónapja tincsekben hullott a hajam, azt hittem, kopasz leszek, de elmúlt magától, már nőnek a babahajak. Most a barátnőmnek hullik. Több mint fél éve voltam covidos, én arra gondoltam, az okozta. Több ismerősöm is járt így covid után.”

„Covid után csomókban hullott a hajam, egy hónap után elmúlt.”

„A covidtol fele hajam kihullott, szedtem vitaminokat, fél év alatt visszajött, ugyanolyan dús lett.”

„Nekem covid után kihullott két hét alatt a fele. A gyógyszertárban vettem vitamint, amit ott ajánlottak, és a bőrgyógyász adott hajszeszt.”

„Kórházban kezeltek Covid fertőzés miatt. A hajam háromnegyede kihullott. Hogy a kezelés vagy a fertőzés okozta-e, azt nem tudom.”

„Fodrász vagyok, és rengeteg vendégem mondta, hogy covid után hullik a hajuk nagyon.”

A fentieket egy közel 170 ezer tagból álló Facebook-csoport kommentelői írták tucatnyi bejegyzés alá, amelyekben azt próbálták kideríteni, hogy másnak is hullott-e mostanában drasztikus módon a haja. A hajhullásokról szóló bejegyzésekből, cikkekből, Instagram/Facebook-posztokból 2020 közepén lett egyre több. Az egyik első ilyen témájú videót Alyssa Milano színésznő posztolta Twitterre: megmutatta, hogy egy hajmosás után mennyi haja hullik ki egy szimpla fésülködéstől.

A Cut erről szóló cikkében azt írja, a járvánnyal összefüggésbe hozott hajhullás olyan tömegeket érintett, hogy azzal még az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia is külön foglalkozott. Írásukban kiemelték, hogy láz vagy betegség után normális az átmeneti hajhullás, így az is normális, hogy a sok esetben lázzal is járó koronavírus után többeknél is jelentkezett hajhullás. Ugyanezen írásban viszont az is szerepel, hogy a hajhullás nem a covid mellékhatása. Ezt a típusú hajvesztést telogén effluviumnak (TE) hívják, és általában láz vagy betegség után következik be, amikor a normálisnál több hajszál lép egyszerre a haj növekedési ciklusának hullási fázisába. Bármilyen intenzív – fizikai vagy érzelmi – stressz akár a hajszálak 70 százalékát is a növekedési ciklus „telogén” fázisába taszíthatja, magyarul leállítja a hajszálak növekedését, megszakítja a vérellátást, mert a test az erőforrásokat más, fontosabb testi folyamatokra tartalékolja. Emiatt a meglévő hajszálak egy része egyszerűen elengedi a fejbőrt.

A Cutnak nyilatkozó Sharon Belmo, a haj és fejbőr betegségeire specializálódott bőrgyógyász is azt mondta, bármennyire is úgy tűnik, hogy a covid egyeseknél hajhullást is okozhat, a hajhullás nem a annak a tünete. Szerinte „nem kell elkapni a covidot ahhoz, hogy ilyen hajhullástól szenvedjünk”, mert „az elmúlt időszak zűrzavara elég volt ahhoz, hogy az sokaknál ilyen stresszreakciókat váltson ki”. Vagyis a TE nem kizárólag erre a vírusra jellemző mellékhatás, inkább egy stresszes esemény utóhatása. Stresszes esemény pedig lehet egy vírusos megbetegedés, érzelmi stressz, például a munkahely elvesztése, vagy az a szinte folyamatos bizonytalanság, ami közel két évvel ezelőtt kezdődött a világjárvánnyal. A legtöbb embernél két-három (vagy akár több) hónappal a láz vagy betegség után jelentkezik a hajhullás, jellemzően hajmosás közben, ekkor akár maroknyi haj is kihullhat. Ez a hajhullás hat-kilenc hónapig is eltarthat, közben azonban a legtöbb esetben újra elkezdenek nőni a babahajak, és végül megszűnik a probléma.

A TE nem egy olyan állapot, amikor egyik napról a másikra, gyakorlatilag egy éjszaka kihullik valakinek a haja, inkább „általános hajhullás”. Egy szintén a Cutnak nyilatkozó egészségügyi dolgozó mondta ezt, aki szerint normális, ha naponta akár 50-150 hajszálat is elveszítünk. „Egyesek csak abból veszik észre, hogy a hajgumit három helyett már négyszer tudják a copf köré tekerni, vagy hogy a korábbinál több a babahaj a halántékuknál.”

Persze bármennyire is nem kifejezetten covidspecifikus állapot a TE, tömegesen most mégis ez a betegség váltotta ki. Esther Freeman, a Harvard Medical School bőrgyógyásza és epidemiológusa, aki a koronavírus bőrre, körömre és hajra gyakorolt hatásairól szóló jelentéseket gyűjt, az Atlanticnak azt mondta, az elmúlt időszakban számos esetben valóban a covidfertőzés miatt alakult ki a TE, de azt ugyanúgy kiválthatja bármilyen más, magas lázzal járó betegség is, például az influenza.

De persze okozhat még hajhullást vashiány, hormonális változások, a genetika, de akár egy diéta is. Ezt erősítette meg dr. Belmo is, aki szerint a TE-t általában utólag diagnosztizálják, hónapokkal a betegség vagy stresszes esemény után. Sok esetben pedig a betegeknek eszébe sem jut a hónapokkal azelőtti betegségük, inkább egy új sampont okolnak, esetleg gyógyszer mellékhatásának tudják be a megmagyarázhatatlannak tűnő hajhullást.

Ha valaki maga próbál a neten utánanézni, hogy ilyenkor mi a megoldás, a találatok közt termérdek hajvitamin, sampon, szérum, kapszula és gumicukor szerepel, nehéz kiigazodni, melyik az, amelyik tényleg hatásos, és melyiknek nincs semmi haszna. A már említett Facebook-csoportokban sem feltétlenül találunk hasznos segítséget, bármennyire is próbálnak sokan csupa jóindulattal különböző illóolajokat vagy vitaminokat ajánlani az általuk vagy általunk diagnosztizált problémára. Érdemes inkább orvoshoz, bőrgyógyászhoz vagy akár a fodrászunkhoz fordulni, és nem azoknak az influenszereknek az Instagramján megoldást találni, akik hajerősítő gumivitamint promóznak a sztorijaikban, hogy aztán két nappal később ugyanott azt mutassák be, milyen típusú póthajat erősített a fejükre a fodrász.