Egy zsidó közjegyző árulhatta el Anne Frankot és családját

Arnold van den Bergh közjegyző, az amszterdami Zsidó Tanács egyik tagja árulhatta el a náciknak Anne Frank és családja rejtekhelyét a város Joordan kerületében, állítja új könyvében, az Anne Frank elárulásában Rosemary Sullivan, aki megállapításait az egykori FBI-ügynök, Vince Pankoke és csapata kutatásaira alapozta.

Anne Frank tizenegy éves korában egy olyan fényképen, amit ő maga ragasztott be naplójába. Fotó: Leemage via AFP

Pankokéék hat évnyi nyomozás és kutatómunka, illetve egy olyan névtelen levél alapján gyanúsítják az 1950-ben elhunyt van den Berghet, amit Anne édesapja, Otto Frank a háború után hazatérve kapott. Az 1980-ban elhunyt Otto Frank állítólag erősen gyanította, hogy ki árulta el a családját, de haláláig nem beszélt róla nyilvánosan. A háború után évekkel egy újságírónak nyilatkozva csak annyit mondott, hogy a zsidó közösség egy tagja árulta el őket.

Sullivan könyve szerint a közjegyzőként dolgozó, ekként az elkobzott javak nácik nevére írásában is segédkező van den Bergh saját családja és élete védelmében kollaborált, több rejtekhely címét is kiadta a náciknak. Őt és családját nem is hurcolták el.

Anne Frank és családja 1942-től bujkált egy csatornaparti raktárépület rejtett padlásán, mígnem 1944-ben apjával, anyjával és nővérével együtt elhurcolták. Anne 1945 februárjában, 15 éves korában a bergen-belseni koncentrációs táborban hunyt el, feltehetően tífuszban. (Via The Guardian)