Elhunyt Jon Lind, Madonna, az Earth, Wind & Fire és Vanessa Williams dalszövegírója

Jon Lind két év rákkal folytatott küzdelem után, 73 évesen hunyt el.

Munkássága során többek között szöveget írt az Earth, Wind & Fire Boogie Wonderland, Madonna Crazy for You vagy Vanessa Williams Save the Best for Last című dalához.

Ezek közül az utóbbi kettő a Billboard Hot 100-as listájának az élén volt. A Save the Best for Last 1992-ben az év dala volt, egy évvel később pedig Grammy-díjra jelölték. Jon Lind társszerzőként közreműködött Cher, Deniece Williams, Atlantic Starr, Aaron Neville és Rick Astley slágereiben. Később együttműködött Miley Cyrusszal, Selena Gomezzel, Demi Lovatoval és a Jonas Brothersszel is.

1948-ban született a New York-i Brooklynban. Zenei pályafutását népdalénekesként kezdte, majd tinédzserként olyan előadók előzenekara volt, mint Judy Collins vagy Harry Chapin. Megalapította a Fifth Avenue Bandet, mellyel leszerződött a Warner Bros.-hoz. A 70-es években két másik együttest is alapított, melyek közül egyik sem lett különösen sikeres.

Az Earth, Wind & Fire menedzsere, Bob Cavallo javasolta neki, hogy helyezkedjen el hivatásos dalszerzőként. "Bob Cavallo irodájának várótermében ültem, a gitáromat pengettem, és egy új zenét játszottam, amit nemrég írtam. Az Earth, Wind & Fire alapítója, Maurice White odalépett, és megkérdezte: >>Mi ez?<< Azt javasolta, hogy küldjem el neki. Így is tettem, ő pedig Sun Goddesst csinált belőle" - mesélte Lind a Songwriter Universe-nek.

Ez a dal indította el azon az úton, hogy később olyan énekesekkel dolgozhasson együtt, mint Madonna, Cher, Jennifer Holliday vagy éppen Rick Astley. 1998-ban a Disney zenei részlegének akkori elnöke szerződtette Lindet kiadói és tanácsadói szerződésre, amely végül 13 éves sikeres közös munkát eredményezett.

Életében, betegségében és utolsó napjaiban felesége, Susan Dres, lányai, Jenny és Joanna volt mellette. Rajtuk kívül két mostohagyermeke és három unokája volt. (Variety)