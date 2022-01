Francia kormány: Djokovic oltás nélkül a Roland Garros-ra sem jöhet

Novak Djokovic hétfőn megérkezett Szerbiába, miután vasárnap kitoloncolták Ausztráliából. Viszont nem biztos, hogy ez volt az utolsó nagy teniszversenye az idén, amit ki kell hagynia, mert nem oltatta be magát: a francia sportminisztérium hétfői közlése szerint ugyanis a világelső szerb teniszező oltás nélkül a francia nyílt teniszbajnokságon, a májusi Rolland Garroson sem vehet majd részt.

A francia sportminiszter, Roxane Maracineanu január elején még azt nyilatkozta, hogy Djokovic oltás nélkül is indulhat majd a párizsi tornán. A francia parlament viszont vasárnap megszavazta az oltási igazolványokra vonatkozó új törvényt, amelynek értelmében csak az léphet be a sportpályákra, mozikba, éttermekbe, tömegközlekedési eszközökre és hasonló helyekre, aki igazolni tudja, hogy be van oltva.

Novak Djokovic Dubaiban, úton Szerbiába az ausztrál kitoloncolása után. Fotó: STR/AFP

A minisztérium közleménye szerint persze sok minden változhat májusig, így lehet, hogy a Roland Garros idejére már más szabályozások lesznek érvényben, de ha a mostani törvény rendelkezései hatályosak maradnak, akkor a torna minden nézőjére és versenyzőjére érvényesek lesznek, és még a világelső kedvéért sem fognak kivételt tenni.

Ahogy korábban írtuk, Novak Djokovic nem tudott részt venni a hétfőn induló Australian Openen, mert az ausztrál hatóságok visszavonták a vízumát. A teniszsztár ugyanis nincs beoltva, és bár azt mondta, decemberben átesett a betegségen, így van védettsége, kételyek merültek fel a pozitív decemberi koronavírustesztjének hitelességével kapcsolatban. Djokovic először különleges engedéllyel megkapta a vízumot, amit aztán visszavontak, a visszavonást az ügyvédei sikeresen megtámadták, de végül a hatóságok újra visszavonták a vízumát, vasárnap pedig egy háromfős bírói testület végleg kimondta, hogy a teniszezőnek el kell hagynia az országot. Így Djokovicnak idén már biztos nem lehet meg a grand slam győzelem. (ESPN)