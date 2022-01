Nem vizsgáztathat a tanársegéd, aki segített Rogán Antal kabinetfőnökének, hogy vizsga nélkül kapjon érdemjegyet

Miután megírtuk, hogy Schadl György, a Völner-ügy kulcsfigurája egyetemi vizsgákat intézett végrehajtóknak és végrehajtók hozzátartozóinak, a Pécsi Tudományegyetem közölte, hogy



felfüggesztette a vizsgáztatási jogát, annak a tanársegédnek, aki segített Rogán Antal kabinetfőnökének, hogy vizsga nélkül kapjon érdemjegyet.

A Népszava érdeklődésére a jogi karának dékánja, Fábián Adrián elmondta, hogy

Mészáros Pál Emil elismerte, hogy baráti szívesességet tett, amit nagyon megbánt.

Az ügy miatt vizsgálat indult az egyetemen, ami nemcsak a tanársegédet, és a csalásban szintén közreműködő Kovács Bélát érinti, hanem azokat is, akik vizsga nélkül tovább engedték Nagy Ádámot. A Népszava szerint a pécsi jogászéletet nem érte meglepetésként a botrány, régóta beszélik, hogy befolyásos emberek rokonai, ismerősei vizsgateljesítmény nélkül abszolválnak féléveket, és jutnak diplomához.

A lehallgatási iratok szerint ugyanis Schadl György május 25-én Mészáros Pál Emillel, a Pécsi Tudományegyetem Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanársegédjével egyeztetett Rogán kabinetfőnökének aznapi vizsgájáról.



Fotó: Gabor Miklosi

A Központi Nyomozó Főügyészség vélelme szerint Nagy Ádám meg sem jelent a sikeres vizsgán, ráadásul még a Neptun-rendszerében is Schadl intézte a jelentkezését. Később Schadl és a dékáni hivatal vezetője, Kovács Béla Nagy Ádám jogszociológia vizsgájáról is egyeztetett, mert Rogán kabinetfőnökét váratlanul érte, hogy a vizsga szóbeli lesz. Valamint egy gyakorlati jegyet is lezsíroztak.