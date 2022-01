A ló megrúg egy fát, lefingja a kutyákat, aztán elszalad

Túlzás nélkül tökéletes cím, ehhez felnövő tartalommal: az idei szezon eddigi legjobb filmje a 24 másodperces “Horse kicks tree, farts on dogs then runs away”. Ezt speciel nem véletlenül rajongják milliók. Először is pont azt kapod, amit ígér. Bónuszként van benne karakán, szerethető főhős, a filmidőhöz illő összetettségű cselekmény, rejtély, konfliktus – és még sokáig gondolkozhatsz, hogy mi volt ez az egész.

Ahogy Harsh Raj kommentelő-kritikus megfogalmazta: