Evészavarok jelentkezhetnek a gyerekeknél a covidos szaglás- és ízlelésvesztés további mellékhatásaként

A koronavírus-fertőzés következtében a gyermekeknél is kialakulhat a parozmia nevű állapot, ami szaglás- és ízleléstorzulással jár. Ez náluk azt eredményezheti, hogy nehezen vagy néha egyáltalán nem akarnak enni. A szülőknek javasolt naplót vezetni gyermekükről, hogy követni tudják, ki mit és mennyit evett.

A Kelet-angliai Egyetem (UEA) és a Fifth Sense, a szaglás- és ízérzékelési zavarokkal küzdő embereket segítő jótékonysági szervezet szakértői szerint a gyerekek koronavírus-fertőzés alatt vagy után nehezen tudnak megenni olyan ételeket is, amelyeket korábban szerettek. Egyes beszámolók szerint a csokoládét benzinszagúnak, a citromot rohadó káposztára emlékeztetőnek érezték.

Carl Philpott, a UEA norwichi orvosi karának professzora szerint ez súlyos esetben teljesen elriaszthatja a gyerekeket az étkezéstől, ami evészavart idézhet elő. "A parozmia feltehetően annak a következménye, hogy kevesebb szaglóreceptor működik az orrban, ami ahhoz vezet, hogy a szagkeveréknek csak néhány összetevőjét képesek érzékelni" – mondta.

"Tudjuk, hogy becslések szerint az Egyesült Királyságban 250 ezer felnőtt szenvedett parozmiában covidfertőzés következtében. Az elmúlt hónapokban, különösen azóta, hogy a koronavírus tavaly szeptemberben végigsöpört az osztálytermeken, egyre inkább tudatosult bennünk, hogy a betegség a gyerekeket is érinti." Duncan Boak, a Fifth Sense elnöke és alapítója elmondta, hallott olyan beszámolót is szülőktől, akik gyermekei a parozmia miatt egyáltalán nem akartak enni, emiatt fogyni kezdtek. Sok esetben az orvosok ezt csak a gyerekekre néha jellemző válogatósság számlájára írják, és nem veszik elég komolyan. Boak elmondása szerint pályafutása során először lát tizenéves betegeket parozmiával küzdeni.

„A 11 éves Malisse szeptemberben kapta el a koronavírust, és azóta nehezen eszik, mert mindennek kaki- és záptojásíze van” – mondta a édesanya, aki szerint kislánya szinte minden ételtől öklendezni kezdett. Az orvos parozmiát diagnosztizált nála, és orrspray-t írt fel neki, de ez sem segített. Novemberben 2 kilót fogyott, majd a tápanyaghiány miatt kiszáradt és félrebeszélt, ezért kórházba szállították. Ott az orrán keresztül a gyomrába vezetett csövön keresztül táplálták.

„A szülőknek és az egészségügyi szakembereknek bátorítaniuk kell a gyermekeket, hogy próbáljanak ki kevésbé erős ízű ételeket, például tésztát, banánt vagy sajtot, hogy lássák, mivel tudnak megbirkózni, vagy mit élveznek. A vanília vagy az ízesítés nélküli fehérje- és vitamintejturmixok segíthetnek a gyerekeknek, hogy íz nélkül jussanak hozzá a szükséges tápanyagokhoz. És talán furcsán hangzik, de használhatnak puha orrcsipeszt, vagy befoghatják az orrukat evés közben, hogy ne érezzék a kellemetlen szagokat” – javasolta Phillpot. (Skynews)