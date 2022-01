Támogatja az ellenzéket? Nyomja meg a kettes gombot!

Sok választópolgár tapasztalta a napokban, hogy emaileket és robothívásokat kap az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjétől. Márki-Zay Péter arra biztatja őket, hogy mindenképpen menjenek el április 3-án a választásokra, majd tájékoztatja őket arról, hogy ki az ellenzéki összefogás jelöltje az adott körzetben. Ezután azt kéri, ha a hívott fél támogatja az ellenzéket a választásokon, nyomja meg a kettes gombot. Ezt követően rövid tájékoztatást ad a hívott fél adatainak felhasználásáról.

A kiküldött emailek egyikében Márki-Zay honfitársaként szólítja meg a címzettet, és gyorsan a tárgyra tér: arra kéri a választópolgárt, hogy ha tud, pénzzel is járuljon hozzá az ellenzéki kampányhoz.

„Most már pontosan látjuk az utat magunk előtt, de azt is tudjuk, hogy mindenkire szükség lesz ahhoz, hogy végig is menjünk rajta. Ezért arra kérem, ha lehetősége van rá, támogassa Ön is a közös ellenzéki kampányt, támogassa a kormányváltást, mert csak együtt sikerülhet, de együtt sikerülni fog!” - írja.

Szintén Márki-Zay Péter a feladója egy másik, A kormányváltás titka tárgyú emailnek. Ebben az ellenzék miniszterelnök-jelöltje számba veszi, szerinte hány nap van még hátra Orbán Viktor hatalmából.

„Tudom, hogy Ön legalább annyira szeretne kormányváltást, mint én, de ez csak akkor sikerülhet, ha mind egy emberként szállunk most szembe ezzel a gonosz, lelketlen és tolvaj rendszerrel!”

- írja. Ebben az emailben rá lehet kattintani egy segítek feliratú gombra, ami az Egységben Magyarországért támogatói oldalára viszi az embert.

Itt ki lehet választani, hogyan akarunk segíteni, lehetünk például az utcát járó, kopogtató, szórólapozó aktivisták, de otthonról is be lehet segíteni. Ennél a pontnál nem világos, hogy mi a feladat, de zárójelben ott van, hogy „telefon, SMS”. Ez magyarázat lehet arra, hogy egyik olvasónk nem Márki-Zay Pétertől kapott hívást, hanem egy kicsit bizonytalan hangú, kedves úrtól. „Nagyon udvarias, kicsit zavart volt, többször kérdezte, hallom-e. Azt mondta, két ügyben hív, az egyszerűbbel kezdi. Elmondta, milyen aláírásgyűjtés van, és hogy aláírnám-e”.

„Akkor jöjjön a nehezebb ügy, ha megengedi” - közölte az úr olvasónkkal, és megkérdezte, hogy esetleg pénzzel is tudná-e támogatni a kampányt. Online is lehet fizetni, „már egy kisebb összeg is sokat jelentene” - mondta.

A formanyomtatványon egyébként be lehet jelölni, ha valaki online kampányolásban, szavazatszámlálásban vagy akár Facebook-megosztásokban segítene. Azt is el lehet dönteni, hogy a honfitárs Márki-Zay kampányát tolná vagy a lakóhely szerinti közös ellenzéki jelölt egyéni kampányát, de természetesen mindkét opció bejelölhető.

A kampánnyal kapcsolatban megkerestük az Egységben Magyarországért sajtóosztályát, tőlük megtudtuk, hogy a jelenleg folyó telefonos kampány célja az ajánlási időszak előkészítése. „E kampány során használjuk a jelöltállító szervezetek által legálisan kezelt adatbázisokat, ideértve, mások mellett, az előválasztás során épített adatokat és a legálisan hozzáférhető telefonkönyveket. Az email-kampány során a pártok által kezelt email-listák és az előválasztási lista kerül felhasználásra. A kampányt változó üzenetekkel folytatni kívánjuk a választásokig”.