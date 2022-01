2,5 millió baromfit kell leölni madárinfluenza miatt Dél-Franciaországban

A francia mezőgazdasági minisztérium csütörtökön bejelentette, hogy összesen 2,5 millió baromfit kell levágni, mivel az ország délnyugati részében több helyen is kitört a madárinfluenza. Eddig kb. 1,2 millió madarat már levágtak, de a vírus terjedésének megelőzéséhez további 1,3 millió állat leölése szükséges.

Nu Nu tyúkok egy francia farmon. Fotó: ROMAIN LONGIERAS/Hans Lucas via AFP

A vírus az utóbbi hónapokban hazánkban és a környező országokban is terjedni kezdett. Békés és Csongrád megyében 17 ezer kacsa és 8 ezer lúd levágását rendelte el a Nébih, majd egy békési tenyészpulyka állományt, egy szabolcsi telepen pedig 37 ezer pecsenyekacsát a napokban. Még az Állatkert pelikánjai is madárinfluenzásak lettek. Csehországban december végén 80 ezer tyúkot vágtak le és Szlovákiában is találtak gócot. (Reuters)