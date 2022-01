XVI. Benedek pápát mulasztással vádolják, mert gyermekbántalmazó papoknak falazhatott

Egy, a katolikus egyházzal foglalkozó, német vizsgálat szerint XVI. Benedek pápa még müncheni érsek volt, amikor tudomást szerezhetett a gyermekbántalmazási ügyekről, melyekkel kapcsolatban most mulasztással vádolják.

Azt állítják, hogy a gyermekek elleni visszaélések az ő hivatali ideje alatt is folytatódtak, tudott is róluk, de a megvádolt papok továbbra is betölthették egyházi titulusukat. Az egyik esetben állítólag tudott egy fiatal fiúk bántalmazásával vádolt papról, akit áthelyeztek az ő egyházmegyéjébe, de hagyta, hogy továbbra is lelkipásztorként tevékenykedjen.

XVI. Benedek a hírek szerint válaszolt az ügyvédi iroda kérdéseire, támogatja a vizsgálatot, de a vádakat, melyek szerint tudott az ügyekről és nem tett semmit, tagadja. Ezzel szemben a jelentésben az áll, hogy személyesen vett részt olyan megbeszélésen, ahol az érintettekkel beszéltek az ügyekről.

A Vatikán közleményben adta ki, hogy a jelentés részleteit annak nyilvánosságra hozatala után megvizsgálja. "A Szentszék kifejezi támogatását minden áldozat iránt, és támogatja a kiskorúak védelmének útját, a számukra garantált biztonságos tereket" - áll a közleményben.

Egy 2020-ban nyilvánosságra kerülő jelentés már felvette XVI. Benedek és II. János Pál felelősségét egy hasonló ügyben, a jelentés szerint a pápák tudtak Theodore E. McCarrick korábbi washingtoni érsek ellen felhozott vádakról, amelyek szerint az érsek szexuális kapcsolatot kezdeményezett több kis- és több felnőtt korúval, de nem indult érdemi vizsgálat. (BBC)