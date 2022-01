Munkához látott az Orbán család eddig ismeretlen harmadik generációja a gánti kőbányában

Január 1-től új ügyvezetője van az Orbán család legnagyobb bányászati cégének, a gánti Dolomit Kőbányászati Kft.-nek Orbán Dávid személyében. Így már három ügyvezetője van a cégnek: Orbán Győző Bálint, aki Orbán Viktor miniszterelnök édesapja, Orbán Győző, a kormányfő öccse, és az 1987-es születésű Orbán Dávid, akiről eddig nem lehetett hallani, de több forrásból is úgy értesültünk, hogy Orbán Győző fiáról van szó, tehát a miniszterelnök unokaöccse. Korábbi székesfehérvári lakcíme is megegyezik Orbán Győző volt lakcímével.

Nem kis feladat ez Orbán Dávid számára, hiszen Magyarországon mintegy 10 olyan kőbányászattal foglalkozó cég van, amelynek bevétele meghaladja az évi egymilliárd forintot, az Orbán Viktor édesapjának többségi tulajdonában lévő Dolomit Kft. viszont még ebből az elit körből is kitűnik nyereségességével. Nyilvános adatbázisokból azonban úgy tűnik, hogy Orbán Dávid is otthonosan mozog ebben a világban.

Ugyanis 2017 szeptemberétől 2020 novemberéig az egyik tulajdonosa volt a győri Vörös Kavics Bányászati Kft.-nek.

A bánya rendelkezik: első osztályú (M1), másodosztályú (M2), harmadosztályú (M3) homokos kavics, kavicsos homok, homok, kavics elnevezésű, laboratóriumban minősített ásványi anyagokkal

- vall magáról a Győr-X védnevű bányában tevékenykedő Vörös Kavics Kft., amelynek tehát 3 évig Orbán Dávid is tulajdonosa volt. A bányatelek 15 hektáros, és a győri ipari park csak 1,7 kilométerre fekszik tőle.

A referenciái például a következők:

Rábapaty I. védnevű bánya művelése



Rábapaty II. védnevű bánya művelése



Piliscsaba-Esztergom vasútépítés földmunkái



M85 autóút építés

A Vörös Kavics Kft. azért nem veszi fel a versenyt a Dolomit Kft.-vel, hiszen 2020 volt a legjobb éve, de akkor is csak 28,9 millió forint bevétel és 3,6 millió forint nyereség jött össze. Orbán Dávid pedig 2020 novembere óta már nem is tulajdonos ebben a cégben, azonban két másik vállalkozásban továbbra is érdekelt.

A 2017-ben alapított, győri székhelyű MUROBÁN Kft.-ben egy győri ügyvéddel, Mürkl Mátéval közösen tulajdonosok (Orbán Dávid 30 százalékos részesedéssel bír), a cég főtevékenysége szintén a kavics- és homokbányászat, rendelkezik a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat bányafelügyeleti engedélyével is, de 2020 áprilisában a Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási engedélyt is adott a cégnek. Míg a Veszprém megyei Kormányhivatal 2017-ben kutatási engedélyt adott a MUROBÁN Kft.-nek Fertőszentmiklós külterületére. Itt szintén homok és kavics után kutathattak.

Ez a cég sem szárnyal, hiszen 2018-ban voltak a csúcson 20,7 millió forintos bevétellel és 4,7 millió forintos profittal, majd 2020-ban gyakorlatilag már nem volt bevétele, de a saját tőkéje a 2019-es 6,4 millió forintról 8,4 millió forintra gyarapodott, és 1,9 millió forintos profit is összejött.

Orbán Dávid harmadik cége viszont már lakóépületek építésével foglalkozik, de a nádasladányi RODÁVI Építőipari Kft. sem keltett eddig nagy feltűnést: 2020-ban félmillió forint veszteséggel zártak. Igaz, 2019 kifejezetten jól sikerült, hiszen 23,3 millió forint bevételnek örülhettek, ami 16,4 millió forintos profitot ért.

Még egy nagy változás lehetett Orbán Viktor unokaöccsének életében, hogy december végén Székesfehérvár Öreghegy városrészében beköltözhetett (nyilvános adatbázisokban ez az új lakcíme) egy elég nagy házba.

Bérből és fizetésből

A Dolomit Kft.-nél tehát már az Orbán család harmadik generációja kezdte meg a munkát. Bár a kormányfő tavaly májusban úgy nyilatkozott, hogy ő is bérből és fizetésből él, azért nem árt tudni, hogy a családi vállalkozásnak a privatbankar.hu cikke szerint az értékesítésből származó árbevétele alig csökkent valamit 2020-ban az előző évhez képest: 3,5 milliárd forintot könyveltek el a korábbi 4,047 milliárd után. A bevétel zöme, 3,1 milliárd forint, kőeladásból származott, ez 600 millióval marad el a 2019-es szinttől. Akadt azonban két olyan tevékenység, melybőn több bevételt ért el a cég a korábbinál:

320 millió forintra tettek szert beton eladásából a korábbi 305 millió után,

új tevékenységként pedig gépek bérbeadásával is foglalkozni kezdtek, ennek nyomán 13,7 millió forintra tettek szert

A pénzügyi portál úgy számolt, hogy a 2019-es 1,8 milliárd után 1,136 milliárdot mutattak ki adózott eredményként. Az összeget gyakorlatilag néhány százezer forint híján kifizették osztalékként a tulajdonosok. Orbán Győző azonban nem egyedüli tulajdonosa a cégnek, csak többségi tulajdonrésszel bír, tehát ebből az osztalékból minimum 568 millióhoz juthatott a számok alapján.

A G7.hu pedig arról számolt be, hogy a Dolomit Kft.-nek minden alkalmazottja két-háromszor akkora profitot termel, mint az ágazat legnagyobb cégei, és a vállalat árbevétel-arányos nyeresége is jóval az iparági átlag felett van. Az elmúlt időszakban volt olyan év, amikor a teljes forgalom majdnem fele megmaradt nyereségnek.

Az Orbán család tavaly viszont szegényebb lett egy céggel, ugyanis, amint azt az mfor.hu megírta, a miniszterelnök édesapja, Orbán Győző eladta a kizárólagos tulajdonában álló cégét, a Nehéz Kő Kft.-t. Az ügyleten sok százmilliós tiszta nyereségre tehetett szert, az új tulajdonos pedig a NAKK Zrt. lett, ami Bihari Lajoshoz, az Orbán család bizalmi emberéhez tartozik.