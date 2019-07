Így lett nyereségesebb az Orbán-bánya, mint bármelyik komoly versenytársa

Tavaly felért a csúcsra Orbán Viktor apjának bányacége.

A Dolomit Kft. ugyan már évek óta a piac egyik legjobban teljesítő vállalkozása, de 2018-ban lényegében a teljes konkurenciát lekörözte egy fontos tekintetben: a piacvezető bányacégek közül az Orbán apjának többségi tulajdonában álló társaság érte el a legmagasabb árbevétel arányos nyereségrátát.

Ez a nyereségráta (más néven profitráta) azt mutatja meg, hogy a céghez befolyó pénzből mennyi marad a tulajdonosoknál.

A Dolomit Kft. – amelyről korábban kiderítettük, hogy több állami projekt résztvevője volt az elmúlt években - 2018-ban 4,6 milliárd forintos árbevétel mellett 1,9 milliárd forintos profitot termelt. Ez 41,3 százalékos profitrátát jelent, ami nemcsak a cég történetében, hanem a teljes piacon kiemelkedő – több mint duplája a tavalyi 18,8 százalékos piaci átlagnak.

Az elemzésünk során a Dolomit Kft. teljesítményét azokkal a vállalatokkal hasonlítottuk össze, amelyek főtevékenységükként ugyanazt a szakágazatot jelölik meg, mint az Orbán-cég (kőfejtés, gipsz, kréta bányászata). Jelenleg 65 ilyen cég működik a piacon.

Ezek közül a Dolomit Kft. árbevétel és adózott eredmény tekintetében is a legsikeresebb magyar cég volt tavaly, a teljesítményét csak néhány külföldi tulajdonú vállalat tudta túlszárnyalni. Az árbevétel alapján két francia és egy osztrák hátterű cég szorította a negyedik helyre a Dolomit Kft.-t. Az Orbán-cégnél nagyobb profitot pedig ezek közül is csak egy, a francia tulajdonú Colas Északkő Bányászati Kft. ért el.



Profitráta tekintetében azonban még a külföldi cégek sem tudták megelőzni a Dolomitot. Magyarországon évek óta a francia tulajdonú Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. a szakágazat legnagyobb forgalmú bányacége, de tavaly például mindössze 4,2 százalékos volt a profitrátája a Dolomit 41 százalékához képest. A többi, számottevő forgalmat lebonyolító (minimum 5 millió forintos átbevételű), összesen 29 darab cég közül a Dolomiton kívül csak három másik társaság tudott 30 százaléknál magasabb profitrátát elérni.



A Direkt36 elemzéséből kiderül, hogy a Dolomit Kft. profitrátája az elmúlt tíz évben mindig a piaci átlag fölött mozgott. A tavalyi volt az első év, amikor miden nagyobb versenytársánál jobb arányt ért el a cég.

Megkérdeztük a Dolomit Kft.-től, minek köszönhető ez a teljesítmény, de a cég nem reagált a megkeresésünkre. Orbán Viktor sajtófőnöke, Havasi Bertalan pedig szokás szerint csak annyit közölt, hogy „a miniszterelnök nem foglalkozik üzleti kérdésekkel”.

Orbán Viktor és édesapja, Orbán Győző egy 2014-es futballmeccsen. Fotó: Beliczay László / MTI

A bányászati szakágazatban tevékenykedő nagyobb cégek közül többen a téma „politikai jellege” miatt nem akarták kommentálni a Dolomit eredményét, két cégvezető pedig csak azzal a feltétellel beszélt velünk, ha nem írjuk le a nevüket.



„Ezt csak irányítva lehet elérni. Ha Gyurcsány Ferenc vezetné ezt a céget, az eredmény jóval szerényebb lenne” – mondta egyikük a Dolomit Kft. profitrátájáról. Egy másik, több mint százmilliós forgalmú cég vezetője arról beszélt, hogy a piaci helyzet nagyban befolyásolja, mekkora profitrátát lehet elérni. „Jelenleg nagy útépítések zajlanak, sokkal nagyobb a kereslet. 2016-2017-hez képest a körülbelül a duplájára nőtt az igény tavaly, ez még idén is érződik” – mondta. Amikor konkrétan a Dolomit Kft. profitrátájáról kérdeztük, először nevetve reagált: „Ez az Orbánéké? Akkor nem kell magyarázni, itt másfajta rendszer működik.”

A cégvezető aztán mégis hozzátette, hogy a Dolomit Kft. „azért piaci alapon működik”, a termékeik minősége és a termelékenységük járulhat hozzá a jó teljesítményhez. „Jó kövük van, hatalmas mennyiséget tudnak kiszolgálni, náluk nincs soha hiány.” Azt is kiemelte, hogy a Dolomit nagymértékben gépesítette a termelését, a köveket például elektromos osztályozórendszerrel válogatják. Egy ilyen elektromos gép beszerzése óriási beruházás, viszont hosszú távon gazdaságosabb, mint más, gázolajjal működő berendezések, így ez is hozzájárulhat a magasabb profitráta eléréséhez.

Az Orbán családnak a Dolomit Kft. mellett más vállalkozásai is vannak, amelyek 2014-ben indultak látványos növekedésnek. 2016-ban ugyan volt egy átmeneti visszaesés a Dolomit Kft.-nél, de a cég ebben az elmúlt ötéves időszakban így is 2,4-szeresére növelte a bevételét. Ez szintén az iparági átlag felett volt.

A Direkt36 korábban cikksorozatban számolt be arról, hogy az Orbán-cégek látványos felíveléséhez állami beruházások is hozzájárultak.

Ezek többek közt olyan projektek voltak, amelyeket Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégek és üzleti partnereik nyertek el közbeszerzéseken, az Orbán család cégei pedig építőanyagokat szállítottak az építkezésekhez.

A projektek részleteit ismerő források korábban a Direkt36-nak azt mondták, hogy a Dolomit Kft. annak ellenére szállíthatott betontermékeket csatornázási munkákra, hogy azok jóval drágábbak voltak, mint a konkurencia hasonló termékei. Az egyik beruházást felügyelő szervezet munkatársa azt mondta, hogy tudomása szerint mintegy 30 százalékkal is magasabb lehet az Orbán-féle termékek ára, de hozzátette, hogy szerinte ezeknek a minősége is sokkal jobb. Az egyik konkurens betonelemes cég munkatársa is megerősítette, hogy a Dolomit termékei valóban jó minőségűek, de több, csatornázási projektekben részt vevő forrás is azt állította, hogy a kivitelezők nagyon érzékenyek az árra, és így maguktól biztos inkább az olcsóbb beszállítót választanák.



„Csodálkoztam is, hogy miért a drágábbat veszik” – mondta akkor az egyik projekt lebonyolításában részt vevő forrás, majd hozzátette: „Gondoltam, hogy biztosan dörgölőzni akarnak.”

