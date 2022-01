Nem oltatta be magát, inkább vállalja a háromhetes pekingi karantént az olimpiai bajnok

Novak Djokovic után a parallel snowboardos olimpiai bajnok Patrizia Kummer került reflektorfénybe, miután kiderült ő sincs beoltva koronavírus ellen - írja az Eurosport.

A svájci sportoló - aki 2014-ben Szocsiban nyert olimpiai aranyat - így is elindulhat a pekingi téli olimpián, a részvételnek ugyanis nem kötelező feltétele az oltás, de háromhetes karantént kell vállalnia egy erre kijelölt pekingi hotelben. Patrizia Kummer egy hetet már letöltött ebből. Most azt mondja, hogy alapvetően nem oltásellenes, de tavaly áprilisban személyes okokból úgy döntött, hogy a koronavírus ellen nem oltatja be magát. Szeptember óta tudja, hogy így háromhetes karantén vár. „Teljesen megértem és elfogadom, hogy itt kell lennem, tudom, hogy ez az emberek védelmére szolgál. A bezártságot nem tekintem büntetésnek, kreatív vagyok, feltalálom magam egy szobában is.” - nyilatkozta.

Fotó: JAVIER SORIANO/AFP

A felkészülését is nehezítette, hogy nincs oltva, mert így nem tudott indulni olasz versenyeken, az osztrák versenyekre pedig már a karantén miatt nem utazhatott. A parallel snowboard versenyszámait február 8-án és 9-én rendezik Pekingben, vagyis Kummer csak pár nappal a verseny előtt szabadul a karanténhotelből, és felkészülési versenyek nélkül áll majd rajthoz.

A svájci olimpiai bizottság nem tette kötelezővé az oltást a pekingi játékok résztvevőinek, az osztrák viszont igen. Miután a parallel snowboard osztrák legendája, Claudia Riegler is kijelentette, hogy nem oltatja be magát, ezzel lemaradhat a versenyről. A 48 éves Rieglernek ez lett volna az utolsó olimpiája.

