Hatalomátvételük óta először tárgyalnak a Nyugattal a tálibok

Tavaly augusztusi hatalomátvételük óta először európai diplomatákkal tárgyalnak a tálibok. A zárt ajtós tárgyalások a norvég fővárost, Oslót ölelő hófödte hegyekben, egy hotelban zajlanak, írja az amerikai közszolgálati rádió, az NPR weboldala. Beszámolójuk szerint a tálibok legfőbb célja az afgán nemzeti bank befagyasztott tíz milliárd dollárnyi vagyonának feloldása, amit az országot sújtó humanitárius válsággal indokolnak.

A brit kormány afgán különmegbízottja, Nigel Casey (j) a tálibokat képviselő Amir Kán Muttakival ráz kezet. Fotó: STIAN LYSBERG SOLUM/AFP

"Ne büntessék az egyszerű afgánokat a politikai nézeteltérések miatt. Az éhezés, a halálos tél miatt szerintünk eljött az ideje, hogy a nemzetközi közösség támogassa az afgánokat, ne büntesse a politikai viták miatt" - közölte Safiullah Azam tálib küldött. Ez persze elég egyoldalú álláspont, az egyszerű afgánok szenvedéséért a tálib hatalom aktívan is tesz, amit a tárgyalásokon a nem a tálib hatalmat, hanem az afgán civil társadalom maradékát képviselő küldöttek hétfőn igyekeztek szemléltetni is. Heda Hamus, az egyik civil küldött például sajtótájékoztatóján olyan nők képeit mutatta be, akiknek a tálib hatalomátvétel után szimplán nyomuk veszett.

A civilek képviselőivel az EU, az USA, Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és a vendéglátó Norvégia képviselői is találkoztak.

Mindazonáltal a tálibok követelésének is van alapja. Az ENSZ például már valamennyi forrást biztosított is nekik arra, hogy a legszükségesebb javakat, illetve elektromos áramot importálhassanak, de a világszervezet még így is arra figyelmeztet, hogy akár egymillió afgán gyermek is éhen halhat. A nyugati hatalmaknak viszont így esélyük nyílhat rá, hogy a női és emberi jogok terén engedményekre kényszerítsék a tálibokat, akik augusztusi hatalomátvételkor tett ígéreteik ellenére azonnal eltörölték az elmúlt két évtized minden e téren elért eredményét, és gyakorlatilag házi fogságra kényszerítettek az afgán nők többségét, akik most a hatodik osztály elvégzése után már nem folytathatják tanulmányaikat, néhány egészségügyi és tanítói munkán kívül semmilyen munkát nem vállalhatnak, és szigorúan csak rokon férfiak kíséretében hagyhatják el az otthonukat, akkor pedig kénytelenek hidzsábot viselni.

A nyugati tárgyalók végső, idealista célkitűzését Tom West, az amerikai kormány afgán különmegbízottja fogalmazta meg, ő "a reprezentatív politikai rendszer, a biztonsági és terrorelhárítási kérdések, az emberi jogok és a nők helyzetének" rendezését reméli a humanitárius és gazdasági válság megoldásán túl.