Külföldre menekült a nyugdíjas bíró, mert a csecsen elnök elraboltatta a feleségét Oroszország közepéből

Elmenekült Oroszországból Szaidi Jangulbajev nyugalmazott bíró és a lánya, miután magukat a csecsen rendőrség tagjainak valló fegyveresek elhurcolták a feleségét a Csecsenföldtől 1800 kilométerre fekvő Nyizsnyij Novgorodban található lakásukból – jelenti a Szabad Európa. Ramzav Kadirov csecsen vezető keze messze elér, hiszen ez nagyobb a Budapest–London távolságnál is.



Az 52 éves Zarema Jangulbajevát január 20-án este vitték magukkal maszkos fegyveresek, akik azt állították, hogy a csecsen rendőrség kötelékébe tartoznak. A fia szerint az előállítás okaként arról beszéltek, hogy valamiféle csalási ügyben kell tanúskodnia Csecsenföldön, de a családnak semmi hasonlóról nem volt tudomása.

Azt, hogy ez csak ürügy lehetett, megerősíteni látszik, hogy Csecsenföld autoriter vezetője, Ramzan Kadirov az eset másnapján, január 21-én nyilatkozott az ügyről, de nem említett semmiféle tanúskodást. Kadirov ekkor arról beszélt, hogy a nő komoly börtönbüntetésre számíthat, mert megtámadott egy rendőrt. Majd azzal folytatta, hogy az anya után a fiával, az ismert emberjogi ügyvéddel fognak foglalkozni, illetve hogy az egész család dutyiban végezheti és „fűbe haraphat” a végén.

Az emlegetett fiú, az ENSZ Kínzásellenes Bizottságának ügyvédjeként dolgozó Abubakar Jangulbajev január 24-én azt nyilatkozta, hogy az apja és a nővére azért hagyták el az országot, mert Csecsenföld elnöke nyilvánosan azzal fenyegetőzött, hogy „börtönbe zárja vagy megsemmisíti” az egész családot.

Kadirovnak nagyon a bögyében lehet az ENSZ kínzásellenes szerve, mert egy másik nyilatkozatában a bizottság elnökét, Igor Kaljapin jogvédőt, valamint a csecsenföldi jogsértésekről rendszeresen író Jelena Milasina újságírót „terroristáknak” nevezte.

Az Amnesty International jogvédő szervezet a nő letartóztatását emberrablásnak minősítette, és felszólította az orosz hatóságokat, hogy vessenek véget a törvénytelenségeknek.

Abubakar Jangulbajev a Szabad Európának azt mondta, az anyja ügyvédjét nem engedték be hozzá, és a pontos vádakat sem ismertették vele. Az ENSZ-nek dolgozó ügyvéd azt is elmesélte, hogy megerősített információja szerint 3 nagybátyját is letartóztatták, és a csecsenföldi Urusz-Martan városában tartják őket fogva, miután megverték mindannyiukat, emellett elvették az útlevelüket és az ingatlanjaik papírjait. De mivel a rokonság többi részének a házát is üresen találták az ismerősök, gyanújuk szerint Kadirov minden családtagot elhurcoltatott.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt nyilatkozta, nincsenek információik az ügyről. Putyin elnököt többször vádolták azzal, hogy szemet huny Kadirov durva jogsértései felett, cserébe azért, hogy az erőszakos hadúr rendet tart Csecsenföldön.