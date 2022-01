A világ egyik legnépszerűbb plus size modellje sem ússza meg a testét érő durva kritikákat

A 36 éves Tess Holliday a maga 2,5 millió Instagram-követőjével a világ egyik legnépszerűbb plus size modellje. Csütörtökön éppen egy orvosi rendelő várótermében ült, amikor egy idősebb nő nem bírta ki, hogy ne minősítse a testét.

„Olyan csinos vagy. Gyönyörű az arcod és a hajad” - kezdte az idegen a modellnek, aki először bóknak vette, és megköszönte a dicséretet, azonban a nő folytatta: „De miért nem fogysz le egy kicsit?”

A modell egy Instagram-videóban számolt be az incidensről, azt mondja, sokszor előfordul vele, hogy idegenek kritizálják a testét, de általában figyelmen kívül hagyja ezeket a megjegyzéseket, most azonban pont rosszkor érte a beszólás, és belefáradt a megszégyenítésbe, ezért válaszolt a nőnek. „Ránéztem, vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam: »Hölgyem, én vagyok a világ egyik leghíresebb plus size modellje, azt hiszem, jól vagyok«.”

A nő szóhoz sem jutott, de Holliday ekkor már nem akarta annyiban hagyni és folytatta: „Tudja, egyszerűen abbahagyom az evést, amikor már nem vagyok éhes”. Éppen ebben a pillanatban szólította az orvos, így elköszönt és elment. A modell azt állítja, nagyon büszke, hogy ki mert állni magáért, még akkor is, ha tudja, hogy a kritikusa soha nem fogja megérteni őt. (People)