Itt a NER első igazi újítása: láncfűrésszel kertészkednek

Egy, a Rich Life-ban most futó ingatlanhirdetésből derül ki, hogy mit érhet az a 20-nál is több lakás, amit az online önkielégítés-biznisz után most éppen a Fidesz felé forduló Gattyán György pornókamera-milliárdos, illetve cége birtokol az Elysium házban. (Kedden írtunk arról, hogy Gattyán magánemberként nemrég ide, Budapest egyik leghíresebb luxusépületébe költözött, ahol cége, a Docler összesen 20-nál is több lakást birtokol.)



Az Elysium, ami egy hétszintes, 97 darab übeluxus lakást tartalmazó hodályszerű társasház a Rózsadombon a Margit-híd budai hídfője fölött, a korábbi állampárt idején SZOT-szálló néven ismerték.

Ebben található az a 123 négyzetméteres, 2 hálószobás, 2 fürdőszobás, 28 négyzetméteres, dunai panorámás terasszal rendelkező, első emeleti lakás, amit most 450 millió forintért árulnak. Ez 3 millió 660 ezres négyzetméterárnak felel meg.

A lakás panorámájának egyediségét az adja, hogy Budapest látképe mellett számtalan láncfűrésszel megcsonkított fa is látható az ablakaiból.

Ezeket láthatólag azért trimmelték meg ilyen egyedi módon, hogy az első emeleti lakóknak is megmaradjon a kilátásuk.



A fák azt a praktikus üzenetet sugározzák a leendő tulajdonosnak: így jár az, aki le akarja nyomni a négyzetméterárat egy milliárdos fideszes kormánybiztos ingatlanján.

A SZOT-szálló épülete évtizedekig állt üresen, az átépítésébe több vállalkozó is belebukott, míg meg nem szerezte Wáberer György, a kamionos vállalkozóból lett Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Ő lerombolta az elődei által takarékossági okokból megőrizni akart eredeti épületvázat, ami csak igen kis belmagasságú lakásokat tett volna lehetővé, majd a korábbi monstrumnál is nagyobb épületet húzatott fel a helyére, immár háromhatvanas belmagassággal. A kivitelező a Garancsi István-féle Market volt. A magánegészségügy és az ingatlanozás meleltt egy ideje újra szállítmányozásban is utazó Wáberer a Forbes legutóbbi "leggazdagabb magyarok" listáján a 13. volt, 103,9 milliárd forintos becsült vagyonnal.