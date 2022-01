Gattyán György beköltözött a NER Elysiumába, egyetemének ösztöndíjait pedig Tiborcz István bankja fizeti

Gattyán György december 17-én jelentette be, hogy aktivizálja a pártját és elindul a 2022-es választásokon. Január 4-én kiderült, hogy a szexkamerabizniszen meggazdagodott milliárdos pártját Megoldás Mozgalom (MEMO) néven jegyezték be. Gattyán azóta nyílt levelet is írt, amelyben azt bizonygatta, ő tényleg kormányváltást akar, semmi köze a NER-hez. Ellenben Márki-Zay Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint a milliárdos a Fidesz érdekében indul a választáson.

A vita eldöntéséhez adalék lehet, hogy a Gattyán Györgyhöz tartozó Docler Holding 2020 tavaszán megvette a Kodolányi János Egyetemet fenntartó KJE Fenntartó Zrt. részvényeit, a cégnek ma is ő maga a vezérigazgatója. Az 2021. májusi hír volt, hogy együttműködési szerződést írt alá a magánegyetem és a Gránit Bank.

Az egyetem tervei között szerepel olyan specializációk indítása, amelyek során a pénzintézet jövőbeni humánerőforrás-szükséglete alapján képzik a hallgatókat, akik a tanulmányaik alatt, illetve végeztével a banknál kaphatnak álláslehetőséget. A pénzintézet szakemberei angol és magyar nyelvű előadásokat tartanak ezeken a képzéseken, és részt fognak venni a szakdolgozati témák kialakításában is. Emellett a gyakornoki helyek biztosítása és a bank finanszírozásában megvalósuló hallgatói ösztöndíjak kialakítása is az együttműködés részét képezi.



– olvasható a Kodolanyi.hu oldalon. Az együttműködési modell az IT, az üzemmérnök, a gazdasági, a HR, a közgazdász és a gazdálkodásmenedzsment területekre terjed ki. A kölcsönös előnyökön alapuló kooperáció részeként a Docler Holdinghoz tartozó Kodolányi János Egyetem részt vesz a bank munkatársainak továbbképzésében is.

Tehát összességében a Gránit Bank szakemberei előadásokat tartanak az egyetemen, az ösztöndíjakat is a bank fizeti, a végzős kodolányis diákok pedig a banknál kapnak állást. Tavaly májusban még Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató volt a Gránit főtulajdonosa, aki tagja a NER legerősebb asszonyait tömörítő egyesületnek, a Nők Magyarországért Klubnak, melynek elnöke Novák Katalin, és aminek olyan tagjai vannak, mint Máger Andrea tárca nélküli miniszter, Schmidt Mária, Szabó Tünde sportügyi államtitkár, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, Szili Katalin kormánymegbízott vagy Illés Boglárka Fidelitas-elnök.

Tiborcz Istvánnak, a miniszterelnök vejének a cége, a BDPST Zrt. december 30-án jelentette be, hogy üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakciót a Magyar Nemzeti Bank villámgyorsan engedélyezte is. Így jelenleg Orbán Viktor miniszterelnök vejének a bankja finanszírozza Gattyán György kormányváltásra készülő ellenzéki pártvezér magánegyetemének ösztöndíjait.

Gattyán György már a kampányra készül, de az új párt megszervezése közben arra is maradt ideje, hogy új helyre költözzön. Nyilvános cégadatbázisok szerint január 13-ától az új lakcíme a rózsadombi Elysium luxus társasház. Ez a régi SZOT-szálló átépített épülete, amely éjszakai kivilágításában talán az űrből is jól látszik. Az Elysium társasház fejlesztője a Rózsadomb Panoráma Ingatlanfejlesztő és -hasznosító Kft. volt, amely Wáberer György érdekeltsége, és 2020-ban 26 milliárd forint bevétel mellett 8,4 milliárd forint profitot termelt. Az ismert milliárdos vállalkozó remek kapcsolatot ápol a kormánnyal, például 2020 nyarán Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök, valamint az állami tulajdonból kiszervezett egyetemek egyikében, a Tokaj-Hegyalja Egyetem kuratóriumában is tag lett.

Magát az Elysium társasházat Wáberer György vállalkozása Garancsi István szintén kormányközeli cégével, a Market Építő Zrt.-vel építtette meg.



Az Elysiumot több mint két hektáros ősfás park veszi körül, vagyis az egész telek 70 százalékát zöld területet borítja.

– mutatja be azt a Market Zrt. Azt a Portfolio.hu már 2020 novemberében megírta, hogy a hazai elit luxus társasházában a Docler Holding 20-nál is több lakást birtokol, és ők is üzemeltetik az ingatlant, de Gattyán György lakcíme eddig nem itt volt. Tehát az Elysiumot (jelentése: túlvilági hely a görög mitológiában, ahol azok kapnak helyet, akik az istenek kedveltjei voltak életükben) a NER leggazdagabb milliárdosai építették, az ellenzéki pártvezér pedig beköltözött a hetedik emeletére.