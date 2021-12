Gattyán György hivatalosan is elindul pártjával, a Megoldás Mozgalommal a 2022-es választáson

„Bejelentem hivatalosan és ünnepélyesen, hogy aktivizáljuk pártunkat, és elindulunk a 2022-es választásokon” - mondta Gattyán György az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Gattyán György Fotó: ATV

A vagyonát a szexkamera-bizniszben megalapozó milliárdos az elmúlt hetekben végigturnézta a sajtót az új mozgalmával és plakátokon kampányolt, csak az nem derült ki, hogy mi is az, amit ennyire komolyan gondol. Most vége a lebegtetésnek, a pártja neve Megoldás Mozgalom. Szerinte az ellenzéki összefogással és az ő szavazataikkal van esély a kormányváltásra. „Egyértelműen a kormányváltás a cél!”- mondta Gattyán a műsorban. Azt is elmondta, hogy annyit szánna a kampányra, amennyi szükséges, ugyanakkor a miniszterelnökség különösebben nem ambicionálja, de ha muszáj, elvállalná.



Márki-Zay Péter, aki a pénzember hirtelen felbukkanásakor azt mondta, hogy Gattyán az ellenzéki szavazók megosztására törekszik, nyilván el lesz ragadtatva a hírtől.