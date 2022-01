Szlovákiában az Ukrajna határán felsorakozó orosz hadosztályok miatt összeült a szlovák biztonsági tanács és a parlament külügyi bizottsága is, írja az Új Szó. A lap idézi Zuzana Čaputová köztársasági elnököt, aki arról írt az oldalán, hogy fokozni kell Szlovákiában a felkészülést arra az esetre, ha tovább romlik a helyzet, és Oroszország ismét megtámadja Ukrajnát.

Zuzana Čaputová Budapesten Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Eduard Heger szlovák miniszterelnök a szerdai kormányülés előtt arról beszélt, hogy az Ukrajnát érő fenyegetés egyben Szlovákia számára is veszélyt jelent. Elmondta, hogy támogatják Ukrajna szuverenitását, területi egységét, és függetlenségét. „Mint demokratikus ország, mely ezeken az értékeken áll, nem is tehetünk másként” – jelentette ki. A helyzet tárgyalásos megoldását sürgetik. Heger az orosz haderő és haditechnika fokozódó jelenlétéről megjegyezte, hogy a fegyverek hatótávolsága már eléri Szlovákia területét is.



A biztonsági tanács ülése után Ivan Korčok az orosz követelésekről azt mondta, azokat elutasítják, mert vannak közöttük olyanok is, amik átírnák azt a világot, amelybe Szlovákia 1989 után belépett, „vagyis azt a világot, amelyben érvényes, hogy nem más államok döntik el egy adott ország jövőjét, hanem adott ország polgárai”. Egyelőre azonban nem hívják vissza az Ukrajna területén dolgozó szlovák diplomatákat.

Az MTI beszámolója szerint Csehország 4006 darab, 152 milliméteres ágyúlövedéket küld az ukránoknak ajándékként 37 millió korona (544 millió forint) értékben. „A segítséget a kijevi kormány kérte. Az ajándék célja hozzájárulni Ukrajna védelmének megerősítéséhez, miután Oroszország nagy katonai erőket összpontosított az ukrán határ mentén” - mondta Jakub Fajnor kormányszóvivő.