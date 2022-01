Fegyházbüntetésre ítélték a gyermekekről pornográf felvételeket készítő párt – jelentette csütörtökön a Fővárosi Törvényszék.

A Fővárosi Törvényszék az elsőrendű vádlottat 16, a másodrendűt 9 év fegyházbüntetésre ítélte szexuális erőszak és több rendbeli gyermekpornográfia bűntette miatt. A bíróság mindkét vádlottat 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleges hatállyal a gyermekekkel kapcsolatos bármely foglalkozás gyakorlásától. A bíróság az elsőrendű vádlott szülői felügyeleti jogát megszüntette, a másodrendű terheltet az egy rendbeli gyermekpornográfia bűntettének vádja alól felmentette.

A január 26-ai döntés értelmében az óvónőként dolgozó másodrendű vádlott és élettársa rendszeresen készített pornográf fénykép- és videófelvételeket az általuk gondozott és felügyeletükre bízott kiskorú gyermekekről. Mindezek mellett az elsőrendű vádlott a közös gyermekükről is pornográf felvételeket készített és „vele szexuális cselekményt is végzett”. A fentieken kívül mindkét terhelt több kiskorú sértettel közösen vagy külön is végzett szexuális cselekményeket. Az elsőrendű vádlott a képeket rendszeresen meg is osztotta a hozzá hasonlóan pedofil érdeklődésű személyek által használt internetes fórumokon.

A bíróság súlyosító körülményként vette figyelembe a nagyszámú halmazatot, a sorozatos elkövetést és a társtettesi minősítést. További súlyosító körülményként értékelte a kiskorú gyermekek életkorát, mivel a legkisebb csecsemő-, de a legidősebb is csupán óvodáskorú gyermek volt. Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a bíróság a terheltek büntetlen előéletét, valamint a másodrendű vádlott beismerő vallomását és megbánó magatartását.

Az ítélettel szemben az ügyészség az elsőrendű vádlott esetében 3 munkanap gondolkodási időt kért a jogorvoslat bejelentésére, a másodrendű esetében pedig a felmentő rendelkezés ellen fellebbezett a bűnöség kimondása és hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében. Az elsőrendű terhelt és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. A másodrendű vádlott védője felmentésért és enyhítésért nyújtott be fellebbezést.

A bíróság az elsőrendű vádlott letartóztatását a tárgyaláson fenntartotta, majd 2022. január 27-én a másodrendű vádlottat – szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye miatt – letartóztatta. Ez utóbbi döntés még nem végleges.