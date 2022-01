Közel húszezer új covidos fertőzöttel még magasabbra tört a járvány ötödik hulláma. A fertőzöttek száma önmagában keveset mond, annyira kevés tesztet végeznek, hogy ezúttal is 40 százaléka pozitív lett. Ez nagyjából megegyezik az elmúlt hét átlagával.

Ahogy az első ábrán látszik, a budapesti fertőzési görbe mintha visszakanyarodna, de még várnunk kell pár napot, hogy kiderüljön, tényleg túl vagyunk-e a csúcson a fővárosban.

Most már a kórházi adatokban is lassú emelkedés látszik: hétfőn 2921 embert ápoltak, most 3267-et. Ez messze van a korábbi hullámok csúcsaitól, de nem elhanyagolható terhet jelent az ellátórendszer számára.

Az invazív lélegeztetőn levők száma viszont tovább csökkent (157), arányaiban tehát kevesebben vannak nagyon súlyos állapotban, mint korábban. Ebben szerepe lehet annak, hogy az omikron variáns enyhébb tüneteket okoz a deltánál.

A halálozás javuló tendenciát mutat, az elmúlt héten naponta átlagosan 56-an haltak meg, míg a negyedik hullám csúcsán 190-en. Számíthatunk rá, hogy az ötödik hullámban is lesz emelkedés.

Mostanáig 3 millió 567 ezren kaptak három oltást, ami a legbiztosabb védelmet nyújtja a tünetes vagy súlyos megbetegedéssel szemben.

További számok, adatok, trendek a 444 járványoldalán.

Címlapkép: CHRISTIAN CHARISIUS/dpa Picture-Alliance via AFP