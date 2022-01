Senki nem gondolta volna, hogy az elveszett kulcsok, pénztárcák és hasonlók megtalálására kitalált digitális eszközt emberek arra fogják használni, hogy tudtukon kívül kövessenek és megfigyeljenek másokat. Vagy hát legalábbis a kütyüt gyártó cég, az Apple nem gondolta volna, így most, több mint fél évvel a termék piacra dobása után próbálja kitalálni és megmondani a felhasználóinak, mit csináljanak ilyen esetben.

A termék, amiről szó van, az AirTag nevű dolog, ami egy kulcstartó méretű kis tárgy, benne nyomkövetővel, így a hozzá kapcsolódó alkalmazásban láthatjuk, hogy éppen hol van a tárgy, amire ráakasztottuk az AirTag-et. A termék Apple, de az alkalmazás Android telefonokon is elérhető. Az AirTag tavaly április óta elérhető.

AirTag

Nem kellett persze sok idő, hogy az ilyen beállítottságú emberek rájöjjenek, hogy ha egy kulcsot meg lehet találni ezzel a kis bizbasszal, akkor ha valakinek a táskájába, kabátjába, autójába elrejtenek egy ilyet, az ő mozgásukat is lehet követni. A BBC cikke szerint több olyan eset is előfordult, hogy például nők a táskájukban vagy az autójukon találtak idegen AirTag-eket. Az iPhone-ok elvileg érzékelik, ha van a közelben egy ilyen eszköz, és szólnak is, de ahogy egy amerikai nő beszámolt a BBC-nek, az ő telefonja csak több mint egy órával később értesítette a nem kívánt eszközről, mint ahogy az az autójára került. Mikor a telefonja közölte vele, hogy követték a mozgását, már otthon volt, vagyis aki rátette a kocsijára a nyomkövetőt, már tudta, hol lakik.

Az Apple most a legfrissebb biztonsági útmutatójában leírja, hogy mit tehet az ember ilyen esetekben: milyen alkalmazás jelzi, ha valaki egy AirTag-gel követ minket, hogyan lehet törölni az AirTag hozzáférését a helyadatokhoz, hogyan lehet vészjelzést küldeni és beállítani, hogy az eszköz automatikusan jelezzen kiválasztott ismerősöknek, ha a felhasználó biztonságosan hazaért.