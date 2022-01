Ebben a hónapban a hetedik rakétakísérletét hajtotta végre Észak-Korea európai idő szerint szombaton késő este. A hivatalos közlés szerint egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát küldtek fel, amire 2017 novemberében volt példa utoljára.

Japán és dél-koreai becslések szerint a rakéta 2000 kilométeres magasságba, és 30 perc alatt 800 kilométeres távolságba jutott, elérve a Japán-tengert.

Dé-Koreában követik a rakétakísérletet Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

Soha korábban nem végeztek annyi rakétakísérletet Észak-Koreában egy hónapon belül, mint most januárban. Az Egyesült Államok szankciókat is kivetett a korábbi kísérletek miatt, és ezúttal is felszólította Észak-Koreát, hogy tartózkodjon „a további destabilizáló tevékenységektől”.

A diktatúra vezetője, Kim Dzsongun 2018-ban vállalta, hogy felfüggeszti nukleáris kísérleteit és rakétatesztjeit, de már úgy véli, nem kell tartania magát az ígéretéhez. Utalásokat is tettek rá, hogy folytatni fogják a teszteket, ha az Egyesült Államok „ellenséges” marad. (BBC)