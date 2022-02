Betoppant a Metaverzumba, másodpercek múlva csoportosan megerőszakolták

Mark Zuckerbeg asztronautaként egy metaverzum-kísérletben a Meta 2021 októberi bemutatóján Fotó: EyePress via AFP

Mark Zuckerberg álma, hogy a Metaverzum, a Facebook új virtuális világa minél több dimenzióban hasonlítson az általunk ismert valósághoz, és minden jel szerint a legjobb úton jár.

3-4 férfi, illetve férfinek látszó virtuális projekció csoportosan megerőszakolt egy nőt alig pár másodperccel azután, hogy belépett a Metaverzum tesztelés alatt álló beta-verziójába.

„60 másodperc sem telt el, és már verbálisan és szexuálisan is zaklatott 3-4 férfi avatar, majd miután inzultáltak, csoportosan megerőszakoltak, és erről fotókat is készítettek” - írta Nina Jane Patel, egy 43 éves londoni családanya még egy decemberi blogposztjában, ami most kezdett el terjedni az amerikai weben.

Patel azt írta, miután szabadulni próbáld, utána üvöltötték, hogy „ne mondd, hogy nem élvezted” és „élvezz a fotóra” - akár csak a való világban.

„Szürreális volt. Egy rémálom” - írja Patel, aki nem az első áldozat. A szexuális zaklatás, bár még élesben el sem indult, már most súlyos probléma a Metaverzumban.

A Verge hetekkel korábban írt arról, hogy egy beta tesztelőt egy idegen zaklatta. Az áldozat azt emelte ki, hogy a verbális zaklatás gyakori dolog a weben is, de egy virtuális valóságban ez sokkal megrázóbb és valóságosabb élmény, kiemelve, hogy a legmegalázóbb része az élménynek a bámészkodó avatarok voltak, akik láthatóan élvezték a helyzetet.

A Meta alelnöke, Vivek Sharma sajnálkozott az eset miatt, de belefért részéről egy finom áldozathibáztatás is, amiért a user nem kapcsolta be azt a biztonsági beálítást, ami blokkolja az idegenek közeledését.

A Meta sajnálatát fejezte ki utóbbi incidens miatt is. A cég szóvivője, Joe Osborne azt közölte a Vice megkeresésére, hogy ezt az esetet, ahogy minden más erőszakos esetet kivizsgálnak. (Vice)