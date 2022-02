A Fővárosi Ítélőtábla szerint mégis lehet pedofilozni a Meseország Mindenkié kiadóját

A Fővárosi Ítélőtábla keddi, másodfokon hozott ítélete szerint nem sértette meg a Labrisz Leszbikus Egyesület jó hírnevét a Magyar Nemzet cikke, amiben pedofilnak nevezték A Meseország mindenkié című mesekönyvet kiadó civil szervezetet - olvasható az egyesületet képviselő Helsinki Bizottság honlapján. Novemberben, első fokon még bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezték a Magyar Nemzetet, most azonban ezzel ellentétes ítéletet hoztak.

A mesekönyvet, melynek projektkoordinátorát, Rédai Dorottyát a Time a 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta, a kezdetektől támadták, Dúró Dóra látványosan le is darálta. A Meseország mindenkié sztorijai olyan fontos témákról szólnak, mint szexuális orientáció sokfélesége, a családon belüli erőszak, az igazságosság vagy a szegénység, és arra tanítanak, hogy legyünk elfogadóbbak egymással.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A Magyar Nemzet októberben hozott le egy írást, melynek szerzője a könyvet a pedofíliához, a kiadót pedig pedofil szervezethez hasonlította. A Labrisz emiatt perelt és nyert első fokon. A Fővárosi Ítélőtábla ítélete szerint azonban mégse hibázott a Magyar Nemzet. Az indoklásban meglepő módon szóba kerültek Orbán Viktor szavai is, azaz hogy a kormányfő szerint is van kapcsolat a homoszexualitás és a pedofília között. A bírói tanács szerint a pedofília is bántja a gyerekeket, a Meseország Mindenkié is, így nem volt sértő a lap szerzőjének hasonlata.

A döntés szerint a Magyar Nemzetnek nem kell se bocsánatot kérnie, se sérelemdíjat fizetnie.

„Másfél éve próbálnak besározni minket. De itt nem csak rólunk van szó. A népszavazási kampányban a miniszterelnök azóta is megtévesztő módon mossa össze az iskolai szexuális felvilágosítást, a homo- és transzszexualitást a pedofília bűncselekményével, miközben tudjuk, hogy ezen bűncselekmények nagyrésze a családon belül történik, és többségében a gyerekek heteroszexuális felnőtt hozzátartozói követik el. A bíróság mai ítélete felmentést és biztatást ad ennek az aljas, manipulatív hazugságnak és ezeknek az elkövetőknek. Nem igaz, hogy a homo- és transzfób népszavazás és politikai kampány gyerekeink védelmét szolgálja. A gyerekeket éppen attól a bántalmazástól és kirekesztéstől kell megvédeni, amit az ő védelmükben színleg fellépő gyűlölködő és felelőtlen politikusok képviselnek” – értékelte a bíróság ítéletét Rédai Dorottya, a Labrisz ügyvivője.



„Nehéz nem látni az összefüggést a mai ítélet és az április 3-i homofób népszavazás között. A Fővárosi Ítélőtábla ítélkezési színvonala hasonló tárgyú ügyekben az utóbbi időszakban látványosan zuhan” – mondta Fazekas Tamás, a Helsinki Bizottság ügyvédje.